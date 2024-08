Başkan Erdoğan'dan muhalefete orman yangınları eleştirisi! Hesap vermesi gereken yerel yönetimler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:Bugünkü tarihi kabine toplantımızda Ahlat'a ve Malazgirt'e verdiğimiz ehemmiyeti göstermiş olduk. 2024 yılı ikinci toplantısında ülkemizin savunma kapasitesini güçlendirecek kritik kararlar aldık. Yerli ve milli imkanlarla geliştirmekte olduğumuz Çelik Kubbe projemizin detaylarını görüştük. 'Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye' hedefimize ulaşmak için durmadan, dinlenmeden ve engellere takılmadan koşturuyoruz. Dün Aksaz Tersane Komutanlığı'nda hizmete aldığımız projelerimiz bizi hedefimize bir adım daha yaklaştırmıştır. Donanmamızın caydırıcılığı daha da artmıştır. Yeni tip denizaltı projemizdeki diğer denizaltılarımız da tamamlandık Türkiye çok önemli bir güç çarpanına sahip olacak. Denizaltımızım tersanemizin ve diğer deniz platformlarımızın tekrar hayırlı olmasını diliyorum.Cumhurbaşkanlığı makamındaki onuncu hizmet yılımızı muhteşem bir eserin açılışıyla idrak ettik. Adana ve Mersin'in yanı sıra tüm bölgeye hizmet edecek Çukurova Uluslararası Havalimanımız yıllık 9 milyon yolcu kapasitesi ile gerçekten gurur verici bir eser oldu. Kamu özel ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz bu önemli yatırımın, turizmden ticarete olumlu etkilerini zamanla çok daha net göreceğiz. Yapılan her işin mutlaka bir kulp takan her işe takoz koyan ülke ve millet menfaatine atılan her adımı engellemeyi maharet zanneden muhalefetin tevziratları bugüne kadar olduğu gibi yine fos çıkacaktır. Çukurova Uluslararası havalimanımızın da hayırlı olmasını diliyor emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyoruz.'ZAFER ER YA DA GEÇ FİLİSTİN'İN OLACAK'Sayın Mahmut Abbas'ı ülkemizde ağırlayarak, Filistin davasına olan sarsılmaz desteğimizi bir kez daha gösterdik. Sayın Abbas'ın Gazi meclisimizde verdiği mesajlar tüm dünya tarafından dikkatle takip edilmiştir. İsrail tüm vahşetine, tüm barbarlığına Gazze'de 10 aydır esirdiği teröre rağmen Filistin halkının direniş azmini kırmamıştır. Topraklarını kahramanca savunan Filistin halkını bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Zaferin er veya geç ama mutlaka Filistinli kardeşlerimizin olacağını yürekten inanıyoruz. Rabbim Filistinli kardeşlerimizin yardımcısı olsun diyorum. Mezuniyet sevinçlerini paylaştığımız Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ndeki subay ve astsubaylarımıza tekrar başarılar diliyorum.'DÜNYADA ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELEDE İHA KULLANAN İKİ ÜLKEDEN BİRİYİZ'Küresel ısınma ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biriyiz. Bunun en yakıcı etkilerini maalesef ormanlarımız da görüyoruz. Küçük bir kıvılcımla başlayan yangınlar, zümrüt yeşili ormanlarımızın alev kırmızısına bürünmesine neden oluyor. Rakamlar karşı karşıya olduğumuz tehdidin ehemmiyetini ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yılla kıyaslandığında orman ve orman dışı yangın sayısı %53 artarak 5 bin 540'a çıktı. Orman yangınlarıyla mücadele etmek için filomuzda bulunan 27 uçak 105 helikopter 5 binden fazla kara aracıyla tarihimizin en güçlü yeşil vatan ordusuna sahibiz. Hava araçlarımızın suya kolay ulaşması için havuz ve gölet sayımızı 4744'e yükselttik. Vatan Savunması'nda destanlar yazan İHA'larımızı orman yangınlarının tespitinde de kullanmaya başladık. 14 ilde 184'ü akıllı 776 kulemizle ormanlarımızı yedi gün 24 saat an be an gözetiyoruz. Sadece geçen yıl 2 bin 76 orman yangınını İHA'larımız aracılığıyla tespit ettik. Dünyada orman yangınları ile mücadelede İHA kullanan iki ülkeden biriyiz. Bu kapasitemiz de yangına ilk müdahale süresini 40 dakikalardan 11 dakikaya indirdik. Ayrıca 25.000 orman görevlimiz ve 130.000'e yaklaşan gönüllüümüzle yeşil vatan ordumuzu güçlendirdik. 2002'de hava araçlarımızın su atma kapasitesi 73 tondu, dört kattan fazla artışla bugün 426 tona ulaştı. Orman yangınlarıyla etkin mücadele noktasında yapılması gereken ne varsa hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Ancak bu konuda özellikle muhalefetin çarpıtmalarını yalanlarını kendi imallerini kapatmak için yürüttüğü iftira kampanyalarına maruz kalıyoruz.ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE ORMAN YANGINIYLA MÜCADELE TEPKİSİÜlke genelinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ettik. Düşük nem ve yüksek seyreden sıcaklık, aşırı rüzgâr hızı sebebiyle 15-19 Ağustos tarihleri arasında tam 306 orman yangını çıktı. Bu yangınlara hem havadan hem karadan etkin bir şekilde müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakanının başta olmak üzere ilgili bakanlarımız sürekli sahadalar. Ben de kendilerinden gidişatla ilgili düzenli olarak bilgi aldım. Yürütülen çalışmalarla ilgili fikir vermesi için burada bazı rakamları kısaca paylaşmak arzusundayım. Sadece 15-19 Ağustos arasında hava araçlarımız bin 640 saat uçtular. Bilhassa orman personelimiz canlarını tehlikeye atma pahasına büyük bir özveriyle günlerce mücadele ettiler. Mevlam hepsinden razı olsun diyoruz. Tabii burada bir üzüntümüzü de ifade etmek istiyorum. Devletimiz her yangın çıktığında sadece alevlerle değil, aynı zamanda muhalefetin körüklediği fitne ateşi ile de mücadele etmekteyiz.