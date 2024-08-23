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MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine operasyon: 16 terörist etkisiz

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine operasyon: 16 terörist etkisiz
Ekleme: 23.08.2024 - 11:55 Güncelleme: 23.08.2024 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine operasyon: 16 terörist etkisiz
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;
Cesur, Kararlı ve Muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz!

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine operasyon: 16 terörist etkisiz