Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş Jimnastik Kulübü heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.Kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:'Ülkemizin en köklü ve başarılı kulüplerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Sayın Hasan Arat'la birlikte yönetim kurulu üyelerini ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum...121 yıllık tarihinde kazandığı başarılarla, yetiştirdiği nice sporcuyla ve Türk sporuna yaptığı katkılarla gönüllerde müstesna bir konuma sahip olan Beşiktaş'a, başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Beşiktaş taraftarlarına selamlarımı iletiyorum.'Kabulde yaptığı konuşmada, Beşiktaş'ın Türk sporunun köklü kulübü, 121 yıllık başarılarla dolu tarihiyle Türkiye'nin en önemli camialarından olduğuna işaret eden Erdoğan, Beşiktaş'ın yönetimi, teknik heyeti ve futbolcularıyla beraber olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.Heyete, 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hepiniz hoş geldiniz.' diye seslenen Erdoğan, 'Beşiktaş, kurulduğu günden beri yetiştirdiği sporcularla, farklı branşlarda elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarıyla ülkemizin yüzünü ağartan bir güzide kulübümüz olmuştur. Balkan Harbi'nden Çanakkale Savaşı'na, Milli Mücadele'den Van ve Maraş depremlerine kadar milletimizin en sıkıntılı anlarında Beşiktaş, elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmedi.' ifadelerini kullandı.Her daim büyüklüğüne yakışır duruş sergileyen Beşiktaş'ın Türkiye gibi kendilerinin gönlünde de müstesna bir konuma sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugüne kadar diğer tüm kulüplerimiz gibi Beşiktaş'ın da daima yanında yer aldık. Beşiktaş'ın başarılarıyla gururlandık. İnşallah bundan sonra da futboldan basketbola, hentboldan güreşe ve daha birçok branşta bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı okutması için Beşiktaş'ı desteklemeyi sürdüreceğiz.' diye konuştu.Türk futbolunun tüm dallarıyla, Türk sporunun gelişmesi için gereken desteği çok güçlü biçimde sağlayacaklarını vurgulayan Erdoğan, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda, engelli sporcuların imkan verildiği zaman neleri başarabileceklerini herkese gösterdiğine dikkati çekti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabırla, azimle ve disiplinle, özellikle çalışıldığı takdirde sporda hangi seviyelere gelinebileceğinin 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda görüldüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:'Aynı şekilde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda maruz kaldığımız çeşitli çifte standart uygulamalarına rağmen adımızı çeyrek finale yazdırdık. İnşallah bu ivmeyi devam ettireceğiz. Önümüzdeki yıllarda başarılarımızın daha da artacağına, daha çok madalya alacağımıza yürekten inanıyorum...Futbolla çok yakından ilgilenen bir sporsever olarak Beşiktaşımızı da takip ediyorum. Önceki sezonu Türkiye Kupası'yla kapatan, bu sezonu da iyi bir başlangıç yaparak Süper Kupa ile açan futbol kulübümüzü ve taraftarlarını sizlerin aracılığıyla tebrik ediyorum. Öz kaynaklarından yetiştirdiği sporculara verdiği ehemmiyetle bilinen Beşiktaş'ın genç sporculara gösterdiği ihtimamı takdirle karşılıyorum. Süper Lig 2024-2025 sezonunda dört haftayı tamamlıyoruz. Milletçe rekabet ve fair play seviyesi yüksek bir sezon izlemeyi ümit ediyoruz. Bu konuda tüm futbol kulüplerimizden, tüm yönetici ve sporcularımızdan azami hassasiyeti bekliyorum.'Son yıllardaki gereksiz tartışmaların başta futbol olmak üzere spora zarar verdiğini belirten Erdoğan, 'Bunların tamamını geride bırakmak, sporda centilmenliği, sporda fair play ruhunu yüceltmek durumundayız. Bölgemizin ciddi krizlerden geçtiği, son zamanlarda toplumumuz içinde de kutuplaştırmanın özellikle körüklenmeye çalışıldığı bu hassas dönemde, sporun birleştiren rolüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.' dedi.Yeni sezonda başta Avrupa Ligi olmak üzere yapacağı tüm müsabakalarda Beşiktaş'a üstün başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'da mücadele edecek diğer kulüplere de başarılar temenni etti.Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat da kabulden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, 'Bugün huzurunuzda elimiz dolu gelmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. 2 kupayla birlikte geldik buraya.' ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın milletine, devletine bağlı bir kurum olduğunu vurgulayan Arat, 'Bizler de Allah kısmet ederse bu görevi layığıyla yapmaya çalışacağız. Aynı zamanda Türkiye'nin gururu stadımız, İnönü Stadı'nda Sayın Cumhurbaşkanım sizin çok büyük katkılarınız oldu. İzinden Spor Toto'dan gelen gelirlere kadar her aşamasında Sayın Bakanım da çok içindeydi. Böyle bir stada sahip olmaktan dolayı dünyanın her yerinde gururla bunu anlatıyoruz.' şeklinde konuştu.Altyapıdan yetişen 2 sporcu, Milli Takımdan 4 sporcuyla kabulde olmaktan mutlu olduklarını söyleyen Arat, 'Beşiktaş, biliyorsunuz UEFA listelerinde tek altyapıdan sporcu yazan takım. Sadece biz yazdık. Avrupa Kupası'nda altyapıdan 5 sporcumuz UEFA listelerinde. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Süleyman Abi'nin başlattığı geleneğe aynen devam ediyoruz.' açıklamasında bulundu.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arat'ın heyetteki sporcuları tanıtması esnasında, Çaykur Rizespor'dan transfer olan Emirhan Topçu'nun Güneysulu olduğuna işaret ederek, 'Emirhan aynı zamanda benim köyüm sayılabilecek ilçemden, Güneysu'dan. Annesi, bu sene gittiğinde beni karşıladı, 'uşağımı aldınız İstanbul'a dedi.' şeklinde konuştu.Beşiktaş Başkanı Arat, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Beşiktaş forması hediye ederek, futbol topu imzalattı.Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da hazır bulundu.