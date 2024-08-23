İslam Memiş'ten kritik uyarı! Dolar ve gram altın...

Finans analisti İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri ve rakamsal öngörülerini sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda değerlendirdi. Memiş, dolar/TL kurunda resmi kur ve serbest piyasa arasında bir fark oluştuğunu belirtti. Memiş, yatırımcıların bu durumdan kazançlı çıkabileceklerini öne sürdüğü yöntemi bir 'tüyo' olarak açıklarken, borsa, ons altın, gram altın ve gümüş rakamlarını da değerlendirdi.Değerlendirmelerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş, 'Borsa İstanbul 9920 puanda. 0.17 puanlık değer artışı var. 10 bin üzerinde tutunma çabası başarısız şimdilik. Dolar kuru resmi kurda 33.91 lira. Artık iki kur söyleyeceğiz. Resmi kur ve serbest piyasalar arasında fark oluştu. Serbest piyasalarda 34.03 ve 34.09 aralığında dolar/TL kuru var. 34 lira üzerine yerleşti. Artık buraya oturduğu için resmi kur da buna ayak uyduracak. Bir sonraki ataklarda 36 lira var' dedi.'Elimde 1 milyon TL'm olsa ne yaparım?' sorusuna yanıt veren Memiş, 'Dolar almak istiyorum. 34.09 serbest piyasalarda, bankalarda da 33.91 lira. Bankadaki TL hesabıma yatırırım, bankadan alırım ucuza ve serbest piyasalardan bozabilirim. Dolar bozmak istersem de fiziki olarak bankadan çekerim, 34 liradan bozdururum' değerlendirmesinde bulundu.Memiş, şöyle devam etti: 'Ons altın tarafında bu hafta 2531'e kadar yükseldi, ters köşe yapabilirler uyarılarım vardı. Cumartesi - pazar İran'dan misilleme gelmezse tepki yükselişleri olarak bunu okurum, sonra geriler uyarılarım vardı. Şu anda 2480 dolarda, hayırlı olsun. 2470 dolarla alakalı rakam telafuz etmiştim, bu taraftaki beklentimiz gerçekleşti.Gram altın için de ons altını takip edin demiştik. Ons altında gerileme beklediğimiz için gram altında da gerileme beklemiştik. Gram altın serbest piyasalar serbest piyasalarda 2801 liraya kadar yükselmişti. Ons altındaki düşüşü takip eden, 2480 karşısındaki gram altını alanlara hayırlı olsun. Gram altın yatırımcısı 2800 üzerinde almadı ve iyi yaptı.Gümüş onsu satıcılı. 29 dolarda. Burada 28.80 güçlü destek seviyesi. Tekrar yukarı yönlü hareketler bekliyorum. Gümüş altına kıyasla bedava. Ons gümüş nedenli gram gümüşte de gerileme gördük.'