Çin basınından dikkat çeken KAAN yorumu: 'Gerçek bir 5'inci nesil savaş uçağı'

'ABD yaptırımları Türkiye'yi azimlendirdi' yorumunda bulundu, 'KAAN tam bir beşinci nesil savaş uçağı' tespiti yapıldı.Çin ordu gazetesi Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı KAAN ile ilgili tam sayfa makale yayınladı.‘Türkiye'nin 5. Nesil Uçağı KAAN'ın AR-GE'sinin Başlangıcı ve Sonu' başlıklı makalede,, Türkiye'nin milli muharip uçağının geliştirilme sürecine derinlemesine yer verildi.Yazıda 'ABD'nin Türkiye'yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkarması, Türkiye'yi savaş uçağı geliştirmede azimlendirdi' yorumunda bulunuldu. Türkiye'nin savunma sanayisinin dışa bağımlılığının 2002'de yüzde 80 iken bugün bu oranın yüzde 20'ye gerilediğine dikkat çekildi.Yazıda, KAAN''ın beşinci nesil savaş uçağı özelliklerinin hepsine sahip olduğu da kaydedildi.TRT Haber'in derlediği habere göre KAAN'ın süper manevra, süpersonik seyir, radar gizliliği ve süper algılama kabiliyetlerini taşıdığına atıf yapıldı.'Kaan gerçek bir beşinci nesil savaş uçağı olarak adlandırılabilir' yorumunda bulunuldu.Yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye beşinci nesil savaş uçağı üretiminde kritik bir eşiği daha aştı' ifadelerine de yer verildi.'Dünyada beşinci nesil savaş uçağı kulübüne giren az sayıda ülkeden biri olmak Türk halkını mutlu ediyor' değerlendirmesi yapıldı.