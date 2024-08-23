Ankara'da başıboş köpek dehşeti: 5 yaşındaki kıza saldırdı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Şafak Mahallesi 876. Sokak'ta meydana gelen olayda, oturduğu apartmanın önünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan Elif Yıldırım (5), başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.Kız çocuğunu ayağından sürükleyen köpeklere yoldan geçen bir vatandaş müdahale etti.Yaşananları evin balkonundan gören anneanne Döndü Yıldırım, aşağıya inerek yardıma koştu. Kanlar içinde kalan kız çocuğuna olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.Ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız tedavi altına alındı. Sırtında ve karın bölgesinde ısırık izleri olan çocuğun tedavisi sürüyor.Baba Cengiz Yıldırım, yaptığı açıklamada, “İlk haberi duyduğumda inanamadım. Bir acayip oldum. Elim ayağım birbirine dolandı. Dünya başıma yıkıldı. Şu anda yoğun bakımda tutuyorlar. Devamlı kontrol altında. Kasık bölgesinden ısırmış. İki diş izi var derin. İyi ki daha fazla bastırmamış, patlatabilirmiş. Benim isteğim köpeklerin toplatılması. Millet artık illallah etmeye başladı. Benim çocuğumun başına geldi, başkasının da başına gelebilirdi. Daha önce başkasının çocuğuna saldırırken de gördük burada.” ifadelerini kullandı.Anneanne Döndü Yıldırım ise, “Çocuklar oynuyordu. Altı yedi tane köpek saldırdı. Çocuğu ayaklarından sürükleyerek götürdü. Sağ olsun bir adam gidiyordu orada kurtardı, kovaladı köpekleri. Çocuk geldiğinde titriyordu, konuşamıyordu. Ondan sonra elini yüzünü yıkadık, ambulansla hastaneye götürdük.” diye konuştu.Döndü Yıldırım, “Balkondaydım ilk önce. Koşa koşa aşağı indim, adam kurtardı. Hepsi toplatılsın, uyutuyorlar mı ne yapıyorlarsa yapsınlar. Konuşamıyor, psikolog bekliyorlar. Bir de işte profesör gelecekmiş, o karar verecek ona göre taburcu edeceğiz.” ifadelerini kullandı.Minik kızın arkadaşı Fatma Tülay ise o anlara tanık olduğunu ve çok korktuklarını belirterek, “Arkadaşlarımla oyun oynuyorduk. Sonra birden havlama sesleri geldi. Hemen balkona doğru koştuk. Elif buradaydı, böyle duruyordum. Ondan sonra annem aşağı indi. (Köpekler) Buralarından ısırmış. Ondan sonra ambulans çağırdılar. Ambulans içeride bir şeyler yaptı. İlk müdahaleyi yaptılar. Çok üzüldük, çok özledik onu. Köpeklerin toplanması ve bir daha da çıkarılmamasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.Aynı sokakta engelli komşusu da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Mehtap Bektaş, “Bu engelli ablamız burada yürüyüş yapıyor. Beynine pıhtı attığı için mecbur yürümek zorunda. Şuradan hepsi bu kadını buraya yıktılar. Yazık korktu kadıncağız. Şimdi çıkamıyor kadın sokağa, hiç yürüyüş yapamıyor. Çocuklar mağdur. Bunları toplasınlar.” dedi.Şafak Mahallesi'nin 20 yıllık muhtarı Bayram Özkan ise şunları kaydetti:Biz de hayvanseveriz. Yalnız halk tedirgin. Çünkü sanayiye çırak gidecek babasından 50 lira yemek parası almış, bu paranın 15 lirasını ne yapıyor, dolmuşa biniyor. Korkusundan 1 kilometre yola gidemiyor. Yaşlılarımız sabah namazına gidemiyor. Annesiz çocuklar okula gidemiyor.Bacımız hastaneye gidecek, hamile. Eşi yok, bir şey yok. Duraklara yemek koyuyorlar. Durağa yemek konur mu? Bir havlasa kadın çocuğunu düşürecek. Çok zor durumdayız. Mahallemizde her hafta 3 ila 4 kişiyi kapıyor bu köpekler. Bunların kaldırılmasını istiyoruz. Bu köpek sorunu bizim başımıza bela oldu. Köpek hakları, insan haklarını geçti.