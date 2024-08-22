İslam Memiş 'bir müjdem var' diyerek duyurdu: Gram altın artık...

Finans analisti İslam Memiş, piyasalara ilişkin kısa ve uzun vadeli tahminlerini aktardı. Youtube videosunda değerlendirmelerde bulunan Memiş, bir gelişmeyi de 'müjde' diyerek duyurdu.Memiş, 'Borsa İstanbul 9904 puandan günü tamamladı. 0.78'lik düşüşle günü tamamladı. 10 bin puan üzerinde tutunamıyor. 10 bin puanı görüyor ama kalıcı olamıyor. Dolar kuru 33.91. Serbest piyasalarda 34.12 kuruşta. Ons altın 2508 dolarda. 2531 dolara kadar yükselmişti. 2480 dolara kadar geri çekilme olursa bunu destek seviyesi olarak takip edeceğimi ifade etmiştim. Dalgalanma devam ediyor. Gram altın 2800 liraya kadar yükselmişti. 2782 - 2798 lira aralığında. Gram altın yatırımcısına mesajımız aynı. Ons nereye, gram altın oraya. Gram altında 2760 lira desteği takip edeceğim' dedi.Memiş, şöyle devam etti: Gümüş onsunda 30.50 dolar direnci var, takip edeceğim. Gram gümüş, gram altına kıyasla fazla kazandırdı. Gram altın yüzde 40 kazandırdı. Şampiyonluk gram gümüşte. Birincilik onda. Sloganım aynı. Ocak ayında olduğum yerdeyim. Hep beklediğim yerdeyim. Ben hala aynıyım, enflasyon tarafında, kur tarafında her yerde aynı beklentilerim devam ediyor.2024'te altın altın çağını yaşayacak demiştim. Tamam demeden devam. Altın ve gümüş tarafındaki sloganımız tamam demeden devam. Artık bu cümleyi kullanacağım. 3000-3500 lira aralığında bir beklentim var gram altında, bu devam ediyor.Bir yön kırılımı yok. Bizim için problem yok. Maldayız. Açıkta kalmayın uyarılarım vardı. Herkes malda. Enstrümanları çeşitlendirmişler. Ajandamıza sağdığız. Yıl sonu beklentimiz değişmedi, yıl bitti, ufak dokunuşlar lazım. İyi bir sene oldu.Birçok arkadaşımız bankaya gidiyor, 1000 dolarlık makas aralığı görüyorlar. Parite yaptırmıyorlar size. Son bir yıldır bir çalışma olduğunu, serbets piyasa üzerine müjdemin olduğunu ifade etmiştim. Artık arkadaşlarımız Kapalıçarşı'dan alımlarını 7/24 yapabilecekler. O fiyatlardan alım satım yapabileceksiniz. İstanbul Altın Rafinerisi platforma kurdu. Detayları her gün anlatacağım.