CHP'li İzmir'de temizlik işçileri grevde: Çöp dağları yükseliyor

İzmir bir kez daha çöp dağları tehlikesi ile karşı karşıya. Zaten yaz aylarında kirlilik nedeniyle sahillerin kötü koktuğu kentte şimdi de grev nedeniyle çöp sorunu baş gösterdi.Kent Temizliği Şube Müdürlüğü'nde görevli İZENERJİ işçiler, vasıf talepleri karşılanmayınca iş bırakma kararı aldı.Temizlik işçilerinin çalışmaması nedeniyle kentin kalbi Alsancak ve Kordon'da çöpler birikmeye, kötü kokular yayılmaya başladı.60 kadar işçinin iş bırakmasıyla ilgili Genel İş İzmir 2 No'lu Şube, Kent Temizliği Şube Müdürlüğü'nde görevli işçilere vasıflı çalışan statüsü için yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını belirtti.Egedesonsöz'e açıklamalarda bulunan Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, şunları söyledi:Kent Temizliği biriminde çalışan arkadaşlarımız, vasıflı iş yapıyorlar, ancak buna rağmen kendilerine 4 yıldır vasıfları verilmiyor. Seçimden önce arkadaşlarımızın yazısını yazdık, şirkete gönderdik. Genel Sekreter Yardımcısı Şürkan Nurlu da yazıları mzaları. Ancak 1 Nisan sonrasında şirketlere gönderilen yazıları yeniden düzenlenmesi için geri çektiler. 5. aya girmemize karşın herhangi bir adım atılmadı. Defalarca gittik görüştük. Bugün, yarın diye oyaladılar. Emekçi arkadaşlarımız da bu ekonomik krizde zarar gördüğü için vasıflarını istiyorlar.İşçilerin iş bırakma kararı aldığını ve sendikanın da işçilerin yanında olduğunu söyleyen Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:Şükran Nurlu'ya bunu çözmesi için talepte bulunduk, ancak kendisi şu an veremeyeceklerini söylediği için arkadaşlarımızı bu direnişi başlattı. Sendika olarak biz de yanlarındayız. Şu anda Alsancak ve Kordon'da çöpler toplanmıyor. Buna istinaden işveren bir yazı ile vasıflarını vermeleri gerekirken, bir yazıyla iş bırakan işçiler hakkında tutanak tutuyorlar. Gece de eylemlerimiz devam edecek, vasıflar verilene kadar iş bırakma eylemi sürecek. Vasıf alması gereken 230 arkadaşımız var.