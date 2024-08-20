DSÖ uyardı! Bu gıdalardan uzak durun
Dünya Sağlık Örgütü hastalıklara karşı dirençli olmak için bazı gıdalardan uzak durmamızı öneriyor. İşte o gıdalar...
Sağlığınızı korumak ve hastalıklara karşı daha dirençli olmak için tükettiğimiz gıdalara dikkat etmek ve bazı gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yaklaşık 5 milyar kişinin bazı besinler sebebiyle risk altında olduğunu söylüyor. İşte uzak durulması gereken o besinler:
-Yağlı gıdalar.
-Kızartmalar.
-Beyaz şeker .
-Tatlandırıcılar.
-Paketli ve konserve gıdalar.
-Margarin.
-Bulyon.