DSÖ uyardı! Bu gıdalardan uzak durun

Dünya Sağlık Örgütü hastalıklara karşı dirençli olmak için bazı gıdalardan uzak durmamızı öneriyor. İşte o gıdalar...

Sağlığınızı korumak ve hastalıklara karşı daha dirençli olmak için tükettiğimiz gıdalara dikkat etmek ve bazı gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yaklaşık 5 milyar kişinin bazı besinler sebebiyle risk altında olduğunu söylüyor. İşte uzak durulması gereken o besinler:-Yağlı gıdalar.-Kızartmalar.-Beyaz şeker .-Tatlandırıcılar.-Paketli ve konserve gıdalar.-Margarin.-Bulyon.