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DSÖ uyardı! Bu gıdalardan uzak durun

Dünya Sağlık Örgütü hastalıklara karşı dirençli olmak için bazı gıdalardan uzak durmamızı öneriyor. İşte o gıdalar...

Ekleme: 20.08.2024 - 09:17 Güncelleme: 20.08.2024 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
DSÖ uyardı! Bu gıdalardan uzak durun
Sağlığınızı korumak ve hastalıklara karşı daha dirençli olmak için tükettiğimiz gıdalara dikkat etmek ve bazı gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yaklaşık 5 milyar kişinin bazı besinler sebebiyle risk altında olduğunu söylüyor. İşte uzak durulması gereken o besinler:

-Yağlı gıdalar.

-Kızartmalar.

-Beyaz şeker .

-Tatlandırıcılar.

-Paketli ve konserve gıdalar.

-Margarin.

-Bulyon.