Başkan Erdoğan’dan Yamanlar sakinlerine geçmiş olsun telefonu
Başkan Erdoğan İzmir'deki yangın felaketinden etkilenen vatandaşlara seslendi. Telefon görüşmesinde her bir vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan "Evleri hasar görenleri yeni evlerine kavuşturacağız" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Karşıyaka'daki orman yangınında evleri zarar gören vatandaşlara seslendi. Gerçekleştirilen telefon konuşmasında Yamanlar sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan, zararların kısa süre içerisinde giderileceğini ifade etti. Başkan Erdoğan "Evleri hasar görenleri yeni evlerine kavuşturacağız" dedi.