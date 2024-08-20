Afyonkarahisar'da motosiklet traktör römorkuna çarptı

Afyonkarahisar'da yaşanan feci kazada iki eve ateş düştü...Evciler ilçesi Gökçek köyü çevresinde hareket halindeki motosiklet sürücüsü K.D., henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti.Sürüklenmeye başlayan motosiklet, Ş.Ö. idaresindeki traktörün römorkuna çarptı.Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen ekipler, motosikletin sürücüsü ve yanında bulunan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.