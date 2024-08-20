Afyonkarahisar'da motosiklet traktör römorkuna çarptı
Evciler ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki traktörün römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü ve yanındaki kadın yolcu hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da yaşanan feci kazada iki eve ateş düştü...
Evciler ilçesi Gökçek köyü çevresinde hareket halindeki motosiklet sürücüsü K.D., henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
TRAKTÖR RÖMORKUNA ÇARPTI
Sürüklenmeye başlayan motosiklet, Ş.Ö. idaresindeki traktörün römorkuna çarptı.
Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİLER
Olay yerine gelen ekipler, motosikletin sürücüsü ve yanında bulunan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.