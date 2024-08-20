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Beyaz Gazete
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Afyonkarahisar'da motosiklet traktör römorkuna çarptı

Evciler ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki traktörün römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü ve yanındaki kadın yolcu hayatını kaybetti.

Ekleme: 20.08.2024 - 10:14 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Afyonkarahisar'da motosiklet traktör römorkuna çarptı
Afyonkarahisar'da yaşanan feci kazada iki eve ateş düştü...

Evciler ilçesi Gökçek köyü çevresinde hareket halindeki motosiklet sürücüsü K.D., henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

TRAKTÖR RÖMORKUNA ÇARPTI

Sürüklenmeye başlayan motosiklet, Ş.Ö. idaresindeki traktörün römorkuna çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİLER

Olay yerine gelen ekipler, motosikletin sürücüsü ve yanında bulunan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da motosiklet traktör römorkuna çarptı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.