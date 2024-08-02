Bu nasıl bir hazımsızlık? CHP'li belediye bildiğiniz gibi...

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU genel müdürlüklerinde görevli kamu emekçilerinin örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube ile belediye yönetimi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmesi krize dönüştü. Yaşananları protesto eden memurlar eylemlerini sürdürürken İzmir Büyükşehir Belediyesi eylemlere karışan 7 memurunun görevden uzaklaştırıldığı açıkladı. Görevden uzaklaştırılanlar arasında Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat da yer aldı.Bunun üzerine sendikanın bağlı olduğu BASK Konfederasyonu'nun Genel Sekreteri Ahmet Doğruyol basın açıklaması düzenledi. Doğruyol, Bozat'ın görevden alınmasına eylemler sırasında taşıdığı ve üzerinde 'Sosyal Denge'siz CHP' yazan bir dövizin neden olduğunu söyledi. Görevden almanın haksız ve hukuksuz olduğunu öne süren Doğruyol, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada: 'Yapılmış olan bu haksız, hukuksuz, kanunsuz görevden uzaklaştırma işleminden acilen vazgeçilerek yapılan yanlışın düzeltilmesi, elzemdir' ifadelerini kullandı.Eylemlerde taşıdığı A4 kağıdı büyüklüğündeki döviz gerekçe gösterilerek bir sendikanın genel başkanının görevden uzaklaştırılmasının Türkiye'de bir ilk olduğunu öne süren Doğruyol: 'Oysaki; yazıda hakaret yok. Kişisel haklara saldırı yok. Sadece bir kağıda yazılmış olan yazı. Soruyoruz? Bu nasıl bir hazımsızlıktır? Demokrasi anlayışıdır?' diye konuştu.Yapılan işlemin Başbakanlık genelgesine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasasının; 53 ve 54. Maddelerine aykırı olduğunu belirten Doğruyol: 'İlgili maddeler gayet açık iken siz bir sendikanın genel başkanını yaptığı açıklamalardan dolayı nasıl soruşturmaya tabi tutabilirsiniz? Nasıl görevden uzaklaştırabilirsiniz? Siz kanun bilmez misiniz? Yapılmış olan bu haksız, hukuksuz, kanunsuz görevden uzaklaştırma işleminden acilen vazgeçilerek yapılan yanlışın düzeltilmesi, elzemdir' diye konuştu.