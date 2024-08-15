Evlilik iddialarına cevap verdi!

Son dönemin en popüler isimlerinden Hande Erçel, Hakan Sabancı ile dolu dizgin devam eden ilişkisi hakkında konuştu. Evlilik iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu, o konuya da son noktayı koydu.

Oyunculuğundan çok özel hayatıyla gündeme gelen Hande Erçel, son olarak Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı "Rüzgara Bırak" filminin çekimleri için sete girmişti.Film çekiminin ardından soluğu sevgilisi Hakan Sabancı ile tatilde alan Erçel Mikonos kareleriyle sosyal medyayı salladı.Hande Erçel, Hakan Sabancı ile hakkındaki evlilik iddialarına son noktayı koydu.Erçel, Sabancı ile evlenecekleri yönündeki iddialara ise "Olursa zaten bilirsiniz" ifadelerini kullandı.Bütün yaz boyunca sevgilisiyle deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde ilişkisi hakkında konuşmuş ve "Her şey çok yolunda, çok güzel gidiyor" demişti.