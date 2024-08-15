Elon Musk'ın uzay hayali dünyayı zehirliyor mu: ABD'den tepki var

SpaceX, Elon Musk'ın kurucusu olduğu ve uzay teknolojilerindeki yenilikleriyle tanınan köklü bir şirket olmasına rağmen, son zamanlarda çevresel konularda gündeme gelmesi dikkat çekiyor.Şirketin, özellikle de Teksas'taki tesislerindeki faaliyetleri sırasında atık su konusunda ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.SpaceX'e yöneltilen en önemli suçlamaların başında, Teksas'taki Starbase tesisinden çevreye zararlı atık suların boşaltılması geliyor. Şirketin, izin verilen sınırların çok üzerinde cıva içeren atık suları su kaynaklarına bıraktığı iddia ediliyor.Bu durumun, yerel ekosistemi ciddi şekilde tehdit ettiği ve insan sağlığı için risk oluşturduğu belirtiliyor.Teksas Çevre Kalitesi Komisyonu'nun iddiasına göre, Starbase'teki su boşaltım sistemi, izin alınmadan çevredeki kaynaklara atık su boşaltıyor.Komisyon, geçen yıl 6 Ağustos'ta bu türden 14 olayla ilgili şikayetleri içeren bir mektup aldığını belirtti.İnceleme sonucunda, SpaceX'in bu yıl mart-temmuz döneminde endüstriyel atık olan suyu 4 kez çevredeki su kaynaklarına boşalttığı saptandı.SpaceX'in tahliye sistemiyle ilgili hazırladığı izin belgesinde, boşaltım noktalarından birindeki suyun 1 litresinde 113 mikrogram cıva olduğu yazıyor. Eyalette izin verilen oransa litre başına en fazla 2,1 mikrogram.Şirket, suda 'saptanabilecek miktarda cıva bulunmadığını' ve belgede yazım hatası yapılmış olabileceğini savunuyor.