Hamas, Tel Aviv'i roketle vurdu

Son dakika haberine göre; Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, İsrail'in başkentini vurdu.Reuters haber ajansı Hamas'ın silahlı kanadı, Tel Aviv'i iki roketle hedef aldığını açıkladığını duyurdu.Hamas'ın mayıs ayından bu yana Tel Aviv'e ilk roket saldırısı olarak değerlendirilen saldırıya yönelik Kassam Tugayları, İsrail'in Tel Aviv kentini ve banliyölerini iki "M90" roketiyle hedef aldığını söyledi.Tel Aviv'de patlama sesi duyulduğunu aktaran İsrail'in medya kuruluşu Times of Israel ise Gazze Şeridi'nden İsrail'e iki uzun menzilli roket fırlatıldığını bildirdi.