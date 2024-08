Çiğdem Karaaslan'dan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü mesajı

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “AK Parti'nin Kuruluşunun 23. Yıl Dönümü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Karaaslan mesajında şu ifadelere yer verdi;“Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'miz, demokrasimizi güçlendiren ve milli iradeyi esas alan uygulamalarla Türkiye siyasetine damgasını vurmuş, eser ve hizmet anlayışıyla 23 yılda ülkemizin her alanda çok büyük kazanımlar elde etmesini sağlamıştır. Bugün de şehirlerimizi geleceğe hazırlamaya, Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmaya, her alanda kalkınma anlayışıyla milletimize hizmet etmeye devam etmektedir.Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir yandan, ülkemizin son 22 yılına damgasını vuran, Cumhuriyet tarihimizin enleri olarak ifade edilebilecek sayısız eseri Türkiye'nin her karışına kazandırırken; bir yandan da partimizin yürüyüşüne engel olmak, ülkemizin ilerlemesinin önünü kesmek isteyen odaklarla ve bunların oyunlarıyla mücadele ettik. Türkiye'yi 22 yılda çok ileri bir noktaya taşıdık, istikametimizi ve projelerimizi milletimizle birlikte belirledik ve bu yolda milletimizle beraber yürüdük. Bugün ülkemizi; büyüyen, gelişen, güçlenen, küresel meselelerin çözümünde arabuluculuğu ve inisiyatifi talep edilen bir ülke haline getirdik.Cumhurbaşkanımızın iradesiyle milletimize, Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nda Türkiye Yüzyılı vizyonunu armağan ettik, somut hedeflerimizle bu vizyona güç kattık. İçinde bulunduğumuz dönemin, milletimizin destekleriyle bu hedeflerimizi gerçekleştireceğimiz bir dönem olacağına inancımız tamdır.AK Parti, Türkiye'nin ve milletin partisidir. Reformist anlayışıyla adaletten güvenliğe, eğitimden sağlığa, çevreden şehirciliğe, ulaştırmadan altyapıya her alanda Türkiye'yi geleceğe hazırlayan partidir. AK Parti, teşkilatlarıyla kurduğu güçlü bağla var olan, milletin güveni ve sevgisiyle yoluna devam eden bir siyasi harekettir. AK Parti, milletin talepleri doğrultusunda kendisini güncelleyen, tecrübe ve yeniliğin uyumuyla yenilenen bir partidir.81 ilimizi eser ve hizmetlerle buluşturan AK Parti'miz; ülkemiz için güvenin ve istikrarın teminatı, milletimiz için büyük umutların, şehirlerimiz için sayısız icraatın partisi olmuştur. Geleceğin partisi AK Parti; kadınlarla, gençlerle, her kademede büyük bir özveriyle çalışan tüm teşkilat mensuplarının gayretleriyle her geçen gün büyüyerek ve güçlenerek yoluna devam etmektedir.AK Parti'mizin kuruluşundan günümüze kadar partimizin her kademesinde görev almış yol ve dava arkadaşlarımıza ve ilk günden bugüne partimize desteğini sürdüren aziz milletimize en kalbi şükranlarımı sunuyor, bu kutlu yolda partimize nice yıllar diliyorum.”