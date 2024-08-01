İsrail, Hamas'ın askeri şefi Muhammed Deif'in öldürüldüğünü duyurmuştu! Hamas'tan yalanlama geldi...

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastın yankıları sürerken, İsrail tarafından Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif'in de hayatını kaybettiği öne sürüldü. Hamas'tan bu iddiaya jet yalanlama geldi.Hamas'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Siyonist İsrail'in Kassam Tugayları Askeri Komutanı Muhammed Dayf'ın şehid edildiği ile alakalı paylaştığı, algı operasyonu ve manipülasyon manevraları olan haberlere itibar edilmemesi, Hareketi ilgilendiren konularda Hareketin askeri ve siyasi sözcüleri ile resmi kanallarından paylaşılmayan hiç bir habere itibar edilmemesi konusunda hassasiyet gösterilmelidir.İsrail'in en çok aradığı kişilerden, Hamas'ın askeri kanadının başında olan Muhammed Deif'i ele geçirmek için IDF 13 Temmuz'da Gazze'ye, Han Yunus'a saldırı düzenlemişti. Deif'in bu saldırıdan kurtulup kurtulmadığı ise belli değildi.Deif, İsrail istihbaratına yakalanmamak için her gece başka bir Filistinlinin evinde kaldığı için kod adı da 'misafir' olarak biliniyor. Deif 1980'lerin sonunda Hamas kurulurken örgüte katıldı. İsrail'e karşı silahlı mücadeleye inanan Deif, örgütün askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nda hızla yükseldi.Deif 2000'li yıllarda İsrail'in dört suikast girişiminde hayatta kalmayı başardı. Bu girişimlerin bir kısmında ağır yaralandı. İsrail'in paylaştığı bilgilere göre bir gözünü ve bazı uzuvlarını da bu saldırılarda kaybetti. BBC'ye konuşan eski bir İsrail askeri istihbarat yetkilisi, ağır yaralı olması nedeniyle onun bir daha eskisi gibi örgütü yönetemeyeceğinin düşünüldüğünü söyledi: İnsanlar bir lider veya askeri planlamacı olarak görev yapamayacağını düşünüyordu. Fakat mümkün olduğu kadar kısa sürede iyileşti.Bu suikast girişimlerinden kurtulması onun '9 canlı kedi' olarak anılmasına yol açtı.