Trump ile Musk arasında tansiyon zirvede: Sınır dışı edilmeye kadar vardı! ABD’de ortalık karıştı

Ünlü iş insanı Elon Musk, geçtiğimiz haftaya kadar Trump yönetiminde özel bir hükümet çalışanı olarak görev yapmış, yeni oluşturulan Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na (DOGE) liderlik etmişti. Musk, ABD Başkanı Donald Trump'a danışmanlık rolünde federal bürokrasideki 'israfı' tespit edip ortadan kaldırmakla görevlendirilmişti ve daha sonra görevi bırakmıştı.NEDEN ARALARI BOZULDU?Ancak yakın zamanda Musk ile Trump'ın arası Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısı nedeniyle açıldı.Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'Üzgünüm ama artık dayanamıyorum. Bu devasa, fahiş Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalettir. Buna oy verenler utansın. Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz' ifadelerini kullanmış, 'Zaten devasa olan bütçe açığını 2.5 trilyon dolara çıkaracak ve Amerikan vatandaşlarını ezici bir şekilde sürdürülemez bir borç yükü altına sokacak. Kongre Amerika'yı iflas ettiriyor' demişti.O AÇIKLAMALAR TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİTrump, dün Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i Beyaz Saray'da ağırlarken Amerikan kamuoyunun gündemini domine eden Musk'ın eleştirilerine ilk kez yanıt verdi.Trump, Musk'ı 'her zaman sevdiğini' ancak son eleştirileri nedeniyle 'hayal kırıklığına uğradığını' belirtti. Elektrikli araç zorunluluğunun kaldırılmasının Musk'ı rahatsız ettiğini aktaran Trump, 'Musk bu tasarıyı herkesten iyi biliyordu, ancak sonradan sorun çıkardı' ifadelerini kullandı.Trump, ayrıca Musk'ın NASA yönetimi için önerdiği ismi uygun bulmadığını belirterek, 'Ona çok yardımcı oldum ama benden beklediği uygun değildi' dedi. Musk ile ilişkisine değinen Trump, 'Elon ve benim harika bir ilişkimiz vardı. Bunun böyle devam edip etmeyeceğini bilmiyorum' ifadelerini kullandı.MUSK'A SERT SÖZLERLE YÜKLENDİTrump, Musk'ın Oval Ofis'ten ayrılmasının ardından 'farklı davrandığını' belirtmiş, 'Harika bir veda partisi yaptı, herkes geldi, üzerinde 'Trump her konuda haklıydı' yazan bir şapka takmıştı' ifadelerini kullandı.Ancak zaman içinde bu desteğin zayıfladığını belirten Trump, Musk'ın tutumundaki değişimin 'Trump takıntısı sendromu' ile açıklanabileceğini ifade etti.Trump, bazı isimlerin görevden ayrıldıktan sonra 'yönetimi eleştiren' bir tutum geliştirdiğini öne sürdü, 'İnsanlar yönetimimden ayrılıyor, bizi seviyorlar ama bir süre sonra bunu çok özlüyorlar. Bazıları bu süreci olumlu karşılıyor, bazıları ise düşmanca davranıyor, gidiyorlar ve sabah uyandıklarında o ihtişam kayboluyor. Dünya onlara artık farklı davranıyor ve bu durum davranışlarını değiştiriyor. Bunun neden olduğunu bilmiyorum' dedi.ESKİ DOSTLAR BİRBİRİNE GİRDİTrump'ın Beyaz Saray'da Merz ile yaptığı görüşme sırasında Elon Musk hakkındaki açıklamaları sonrası Musk ve Trump arasında vergi indirimi tasarısı ile başlayan kriz derinleşti.Sosyal medya hesabı üzerinden Trump'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına cevap veren Musk, ABD'de geçtiğimiz sene düzenlenen ve Trump'ın kazandığı başkanlık seçimlerine değinerek, 'Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51'e 49 olurdu' ifadelerini kullandı. Musk, daha sonra Trump için 'Ne kadar nankör' dedi.MUSK'TAN TRUMP'IN İDDİASINA YANITTrump'ın, Musk'ın yasa tasarısının içeriğinden önceden haberdar olduğunu dair açıklamasına yanıt veren Musk, bu iddiayı kesin bir dille reddederek, 'Yanlış, bu tasarı bana bir kez bile gösterilmedi ve gecenin köründe o kadar hızlı kabul edildi ki Kongre'de neredeyse hiç kimse okuyamadı bile' dedi.Vergi indirimine dair yasa tasarısındaki bazı maddeleri sert şekilde eleştiren Musk, 'Her neyse. Hiçbir petrol ve gaz sübvansiyonuna dokunulmamasına rağmen ki bu çok adaletsiz. Elektrikli araç ve güneş enerjisi teşvik kesintilerini tasarıda tutun. Tüm uygarlık tarihinde, hem bu kadar büyük hem de bu kadar güzel bir yasa tasarısı olmamıştır. Bunu herkes bilir' dedi.Musk, daha sonra sosyal medya hesabında, 'ABD'de gerçekten ortadaki yüzde 80'i temsil eden yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi mi?' başlıklı bir anket çalışması başlattı.YOLLAR AYRILINCA KAVGA BAŞLADITrump ise, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Elon 'yıpranıyordu', ondan gitmesini istedim, kimsenin istemediği elektrikli arabaları almaya zorlayan elektrikli araç zorunluluğunu kaldırdım ve bunu yapacağımı aylardır biliyordu. Ardından çılgına döndü' dedi.Trump'ın paylaşamına cevap veren Musk, Trump'ı yalan söylemekler suçlayarak, 'Trump yalan söylüyor. Çok üzücü' cevabını verdi.EPSTEİN DOSYALARI TARTIŞMAYI BİR ÜST SEVİYEYE ÇIKARDIDaha sonra kız çocuklarına yönelik bir cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davasına ait dosyaların kamuoyuna açıklanmama nedenine değinen Musk, 'Asıl büyük bombayı patlatma zamanı. Donald Trump, Epstein dosyalarında. Halka açıklanmamalarının gerçek nedeni budur. İyi günler' dedi.TRUMP'IN TEHDİDİ ORTALIĞI KARIŞTIRDITrump ile Elon Musk, arasında vergi indirimi tasarısı ile başlayan tartışma karşılıklı atışmalarla devam etti.Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Milyarlarca dolarlık bütçemizde tasarruf etmenin en kolay yolu, Elon'un devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini feshetmektir. Biden'ın bunu yapmamasına her zaman şaşırmışımdır' dedi.Vergi indirimi tasarısını savunan Trump, 'Elon'un bana karşı dönmesi umurumda değil, ama bunu aylar önce yapmalıydı. Bu, Kongre'ye sunulan en büyük yasa tasarılarından biri. 1,6 trilyon dolarlık rekor bir harcama kesintisi ve şimdiye kadar verilen en büyük vergi indirimi. Bu yasa tasarısı kabul edilmezse, yüzde 68'lik bir vergi artışı ve bundan çok daha kötü şeyler olacak. Bu karmaşayı ben meydana getirmedim. Ben sadece düzeltmek için buradayım' dedi.TRUMP'IN AZLEDİLMESİNİ İSTEDİTrump'ın devlet sübvansiyonları ve sözleşmeler feshetme tehdidine yanıt veren Musk, 'Başkanın hükümet sözleşmelerimin iptal edilmesiyle ilgili açıklaması ışığında, SpaceX Dragon uzay aracının hizmetten çıkarılmasına derhal başlanacak' dedi.Trump ile Musk arasında tansiyon zirvede: Sınır dışı edilmeye kadar vardı! ABD'de ortalık karıştıMusk'ın açıklamasının gerçekleşmesi halinde SpaceX'in NASA ile yürüttüğü bazı görevlerin geleceğinde belirsizliğe neden olacak.Musk, ayrıca sosyal medyada bir kullanıcının, 'Trump azledilmeli ve yerine JD Vance gelmeli' şeklindeki paylaşımına 'Evet' yanıtı verdi.MUSK'A AĞIR SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİTartışmaların ardından Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, The New York Times gazetesine, Trump ile vergi tasarısı konusunda anlaşmazlık yaşayan Musk'a ilişkin açıklamalarda bulundu.ABD yönetimine Musk ile yapılan tüm sözleşmelerin iptal edilmesi gerektiğini söylediğini aktaran Bannon, iş insanı hakkında uyuşturucu kullanımı ve ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) Çin'le ilgili gizli brifing alma çabaları da dahil çeşitli konularda soruşturmalar başlatmasını istedi.'SINIR DIŞI EDİLMELİ'Bannon, 'Musk'ın göçmenlik statüsüne dair resmi soruşturma başlatmaları gerekiyor çünkü güçlü şekilde inanıyorum ki kendisi yasa dışı bir göçmen ve derhal ülkeden sınır dışı edilmeli.' ifadesini kullandı.Annesi aracılığıyla Kanada vatandaşlığına sahip olan Güney Afrika doğumlu Musk, aynı zamanda ABD vatandaşı.TESLA HİSSELERİ ZARAR GÖRDÜİki isim arasındaki tansiyonun yükselmesiyle birlikte elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de olumsuz etkilendi.Tesla'nın hisse fiyatı, Türkiye saatiyle 21.25 itibarıyla yüzde 10'un üzerinde düşerek 298,38 dolara geriledi.