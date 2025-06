Kahramanmaraş’ta depremzedelere göl manzaralı köy evi: Devletimiz bize çifte bayram yaşattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ta köy evlerinin yapımını hızla tamamlıyor. Onikişubat ilçesine bağlı Kızılseki Mahallesi'nde de 121 dönüm alan içerisinde 3 tipten oluşan 110 modern köy evinin inşası tamamlandı. Vatandaşlar Sır Barajı manzaralı köy evlerine taşınmaya başladı.BAKAN KURUM: YIL SONUNA TÜM KARDEŞLERİMİZ EVLERİNDE OLACAKÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeniden yaşamın başladığı Kızılseki Mahallesi'nden görüntüleri depremzede Adem Akpınar'ın 'Devletim çifte bayram yaşattı' sözlerini alıntılayarak paylaştı: Milletimiz yuvalarına kavuştu ya bizim bayramımız da bayram oldu. Yıl sonuna inşallah tüm kardeşlerimiz evlerinde olacak' dedi.'ADANIN İÇİNE KURULMUŞ BİR KÖY'Yeni evine taşınana depremzede Adem Akpınar yaşadığı mutluluğu diyle getirerek; 'Devletimiz bize çifte bayram yaşattı. Biz olsak, bu şekil ev yapamazdık. Bütçemiz yetişmezdi, imkanlar el vermezdi. Bizim köyümüzün en büyük avantajı önünün rüzgara açık olması. Adanın içine kurulmuş bir köy' dedi.'ABARTMADAN SÖYLÜYORUM SANKİ BİR VİLLA'Mahalle sakinlerinden Mehmet Akpınar, depremin ardından çalışmaların hemen başladığını belirterek; 'Köyde olunca çalışmaları birebir görüyorsun. Sanki sinema filmi seyrediyormuş gibi. Her aşamayı tek tek yerinde gelip görme şansın var. Temeldi, inşaattı, boyasıydı, mantolamasıydı… Bunu izlemek insana ayrı bir heyecan katıyor. İnşaat bitince geldik evimizin içine girdik. Abartmadan söylüyorum sanki bir villa. Belki millet 'ilk yerleştiğiniz için güzel' diyecek ama öyle değil. Herkesin ayrı ayrı odası, evinin yapımı, düzenlemesi çok güzel. Televizyondan görünce 'sadece seçili yerler mi' diye düşünüyordum ama hemen hemen bütün konutları gezdim, her taraf öyleymiş. Bu kadarını hayal bile edemiyorduk. Evin içinde duşa kabinden şofbene kadar en ince ayrıntısı bile düşünülmüş. Bu da insanı gururlandırıyor. Çünkü o deprem sürecini yaşayan, çadırı gören sonrasında da konteyner gören insan bu evleri hayal bile edemezdi. Devlet depremden sonra ilk günde yanımızdaydı bugün evimize girdik bir eksiğimiz var mı diye takip ediyor hala yanımızda' diye konuştu.'KÖY EVİNDE ŞEHİR KONFORUNA ULAŞTIK'35 yıldır köyde yaşadığını belirten Nurcan Akpınar ise yeni evlerinde şehir konforuna kavuştuklarını belirterek;'Ben böyle bir evi kafamda kurgulayamadım. Çocuklarımla beraber burada yaşayacağıma inanamadım. Sonra gelip yerleşince 'tamam oluyor' dedim. Ev çok kullanışlı. Balkonum ferah, evin içinde bir serinlik var. Yaşanacak bir yer. Geceleri rahat uyuyorum, güvende hissediyorum. Murat Kurum Bakanımızın buraya geldiğinde bir lafı aklımda kaldı. 'Her yeri kuracağız. Bir aileyi bile dışarıda bırakmayacağız' dedi. Gerçekten her yeri kurdu. O sözünü hiç unutmadım. Bakanımız bir söz verdi ve o sözünü tuttu.