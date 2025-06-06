Bu yıl da gelenek bozulmadı! Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar soluğu acilde aldı: Sadece Düzce’de 92 yaralı!

Yetkililer, kasaplar, doktorlar uyardı… Ancak acemi kasaplar yine uslanmadı. Bu Kurban Bayramı'nda da yine benzer görüntüler yaşandı.Kurban kesimi sırasında kesici aletlerle ya da hayvanların darbeleriyle yaralanan acemi kasaplar, soluğu Acil Servis'te aldıSADECE DÜZCE'DE 92 KİŞİ YARALANDI!Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden yaralanan kişiler, sabah saatlerinden itibaren çeşitli hastanelerde ilk müdahale yapıldı. Sadece Düzce'de 92 kişi soluğu hastanede aldı.'KOLUMUN DERİSİ SIYRILDI BİR ŞEY YOK'Kurban kesimi sırasında dananın kendisini sıkıştırdığını belirten bir vatandaş, 'Kurban kesimi esnasında dana sıkıştırdı. Kolumun üzerinde deriyi sıyırdı. Herhangi bir sıkıntı yok' ifadelerini kullandı.'BIÇAĞIN BURNU KAYDI BACAĞIMA GELDİ'Kendi hayvanlarını keserken yaralanan Ferhat Ergin ise, 'Hayvanı keserken bıçağın burnu kaydı, bacağıma geldi. Doktorlar önemli bir sorun olmadığını söyledi, dört dikiş attılar. Allah nasip ederse eve gidince çalışmaya devam edeceğiz. Çok ağır iş yapamam ama parçalama işini halledeceğim. Zaten hayvanlar bizim kendi hayvanlarımız' diye konuştu.Samsun'da ise Kurban Bayramı'nın ilk günü kentte önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında yaralandı.Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen yaralıların tedavileri yapıldı.ELİNDEN, KOLUNDAN VE BACAĞINDAN YARALANANLAR HASTANEYE KOŞTUKurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan kişiler, hastanelere başvurdu. Hastaneye gelenlerin genellikle elinden, kolundan ve bacağından yaralandığı görüldü.Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleleri yapılanlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.BURSA'DA ACEMİ KASAPLAR ACİL SERVİS'İ DOLDURDUBursa'da da acemli kasaplar Acil Servis'i doldurdu. Kimi kurbanlıkların boynuz çarpması, kimi kurbanlığı keserken yaralanırken, kimileri de et kesimi sırasında ellerinden yaralandı. Yaralıların büyük çoğunluğu yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi. Bazı vatandaşlar ise ambulanslarla Bursa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.Çorum'da ise bazı vatandaşlar kurban keserken bazıları hayvanların boynuz darbeleriyle bazıları da bıçakla kendilerini yaraladı. Kentte yaralanan 30 kişi, hastanelerin acil servislerine başvurarak tedavilerini yaptırdı.ŞANLIURFA'DA 176 KİŞİ HASTANELİK OLDUŞanlıurfa'da kurban kesimi sırasında yaralanan 176 acemi kasap hastanelere başvurdu. Kentin farklı hastanelerine başvuran vatandaşların ellerinden, kollarından, bacaklarından, kafalarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden satır ve bıçak darbeleriyle kendilerini yaraladığı öğrenildi.