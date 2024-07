Üsküdarlılar yaz ortasında temiz suya hasret kaldı... Musluklardan çamur akıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) iştiraki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yazın ortasında Üsküdarlıları temiz suya hasret bıraktı. 23 Temmuz'da 'arıza giderme çalışması' sebebiyle gece başlayan su kesintisi, 11 saatten daha fazladır giderilemedi. Yaz sıcağında susuzluğa mahkum edilen Üsküdarlılar, sürekli muslukları kontrol ederken Valide-i Atik Mahallesi'nde saatler 12.20'yi gösterdiğinde musluklardan su gelmeye başladı. Gece yarısından beri suya hasret kalan mahalle sakinleri muslukları açtıklarında ise çamurlu su ile karşılaştı.Sakinlerden Neslihan Oyal, 'Daha önceden de bu şekilde su kesintisi olduğunda bir süre su sirkülasyonu olması amacıyla musluğu açık bırakırdım. Belirli zaman sonra pis su gider yerine temiz su gelirdi. Ancak bugün 2 saat boyunca muslukların tamamından her türlüğü pisliğinde içinde olduğu simsiyah su aktı. Ayrıca köpüklü jelimsi bir sıvı da geliyor. Bu nedir? Kimyasal bir madde mi var bunun açıklaması neden yapılıyor? Halk sağlığı düşünülmez mi? bu mahallede suyun geldiğini zanneden görme engellilerimiz, evyesi metal olanlar, çocuklar, yaşlılar bu suyu kullandıysa, yemek yaptıysalar sonucu ne olacak? Her gün belediyelerimizden bir konuyla alakalı çifter mesaj geliyor. Bu sıcaklarda en nihayetinde çalışma tarihinin belli olduğu bir konuda neden sağlıklı bir bilgilendirme, anonsla duyuru yapılmaz. Ben ya da bir başkanı İSKİ'nin sayfasına girerek arıza bilgilendirme sorgulaması yapmak zorunda değiliz ya da böyle bir imkanımız da olmayabilir. İyi bir iletişimle bu kriz yönetimi pek ala yönetilebilirdi. Bizlerde bir gün öncesinde ona göre temiz su stoklardır. Su kesintisi boyunca da mağdur olmadan bu durumu atlatabilirdik' dedi.2 saatin sonunda siyah renkli, köpüklü ve jelimsi çamur akışının yerine yavaş yavaş kumlu suyun akmaya başladığını belirten Oyal, 'Oğlum İSKİ'yi aradı. Sadece 'Suyunuz geldi, kullanabilirsiniz' yanıtı verildi. Ancak akan su temiz su değil ki. Evde kola şişesi vardı. Espri olsun diye onu doldurdum. Bildiğiniz kola. Yani bilmeyen birine bunu kola diye verip bir yudum almasını sağlarsınız. Ancak bu kumlu su evyesi, lavabosu metal olanlarda belli olmuyor. Bu şekilde seramik olanlar ise her şeye gözleriyle şahit oluyor. Acaba susayan çocuklarımız bu sudan içtiyse, yaşlılarımız kullandıysa onların sağlığını etkileyecek bir durum söz konusu olmaz mı? Neden birisi en azından çıkıp da şu kadar süre duş almayın ya da suyu herhangi bir ihtiyacınız için kullanmayın demiyor' diye konuştu.Üsküdar'ın Altunizade, Çamlıca Ünalan, Selami Ali ve Acıbadem mahallelerinin de içinde olduğu bölgelerde ise arıza 11 saattir giderilemedi. Bölge sakinlerinden Hüseyin Yılmaz, 'İSKİ açıklamasını zamana oynayarak değiştirip duruyor. Ama su bir türlü gelmiyor. İSKİ 01:22:24 saatinde başlayan su kesintisinin tahmini bitiş saatini 11:00 olarak belirlediğini sms olarak gönderdi. Aynı gün aynı arıza için üç defa süre uzattı. Vıcık vıcık bir hava. Duş alamıyorsun, dişlerini fırçalayamıyorsun, kahvaltı yapamamışsın ve İSKİ yine açıklama yapıyor 'Arızanın yaklaşık olarak 11 saat sürmesi bekleniyor' diye. Musluklar hala çöl çatlakları gibi kupkuru' ifadelerini kullandı.