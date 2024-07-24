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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Doların küresel piyasalarda güç kaybetmesi altına değer kazandırıyor. Gram altın yeniden 2,500 TL'nin üstüne çıktı

Ekleme: 24.07.2024 - 09:41 Güncelleme: 24.07.2024 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Doların küresel piyasalarda güç kaybetmesi altına değer kazandırıyor. Gram altın yeniden 2,500 TL'nin üstüne çıktı.

Altın yatırımcıları doları izlemeye devam edecek.

Gram altın 2,547 TL

Çeyrek altın 4,185 TL

Yarım altın 8,396 TL

Cumhuriyet altını 17,108 TL

ONS altın 2,415 dolar