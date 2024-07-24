Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Doların küresel piyasalarda güç kaybetmesi altına değer kazandırıyor. Gram altın yeniden 2,500 TL'nin üstüne çıktı
Doların küresel piyasalarda güç kaybetmesi altına değer kazandırıyor. Gram altın yeniden 2,500 TL'nin üstüne çıktı.
Altın yatırımcıları doları izlemeye devam edecek.
Gram altın 2,547 TL
Çeyrek altın 4,185 TL
Yarım altın 8,396 TL
Cumhuriyet altını 17,108 TL
ONS altın 2,415 dolar
Altın yatırımcıları doları izlemeye devam edecek.
Gram altın 2,547 TL
Çeyrek altın 4,185 TL
Yarım altın 8,396 TL
Cumhuriyet altını 17,108 TL
ONS altın 2,415 dolar