MasterChef'te ilk kaos! Yarışmacılar tartıştı; önlüğü başka bir isim aldı...

MasterChef Türkiye, 7. sezonuna başladı.Elemelerden geçen adaylar, ana kadro önlüğünü almak için kolları sıvadı.2. gruptakilerden ana kadroya geçen 9 isim netleşirken, 10'uncu yarışmacı ise dün akşam belli oldu. İlk turda yarışmacılar en iyi aşureyi yapmak için çaba sarf etti.O an yarışan Şirin'in Danilo Şef'e 'Yukarından çok müdahale var' demesi üzerine yarışmacılardan Deniz tepki gösterdi. Deniz'in 'Benim önlüğümde ismim yazıyor' gibi ifadeleri üzerine Şirin ile arasında gerginlik yaşandı.2. turun son önlüğünü alan yarışmacı ise Yudum, Beril, Akın, Şirin, Enes arasından seçildi.Sumak ile en iyi yaratıcılık yemeğini yapan isim Beril oldu. Kalan adaylar ise şansını yedeklere bıraktı.