Bakan Tunç'tan Açıklamalar! ' Süreç devam ediyor... '

Bakan Tunç, CHP'nin iptal edilen İstanbul kongresi ile ilgili TRT Haber ekranlarında açıklamalarda bulunuyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İstanbul İl Yönetiminin görevden alınmasına ilişkin TRT Haber ekranlarında yaptığı açıklamada, devam eden bir sürecin olduğunu ve davanın bitmediğini söyledi.



İstanbul’da devam eden davaların yanı sıra Ankara’da da CHP kurultaylarına yönelik davalarının devam ettiğini aktaran Bakan Tunç, her iki davanın da birbirini etkileyecek düzeyde olduğunu belirtti.



Davada kararı mahkemenin vereceğini ifade eden Bakan Tunç, sürecin devam ettiğini, açıkladı.



CHP'de iptal edilen kongre sürecinde başvuru yapanların da CHP'li olduğunu anımsatıp ve bu süreçleri başlatanların onların mensupları ve delegeleri olduğunu belirten Bakan Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve bir kısım CHP'linin yargı mensuplarını suçlamasının doğru olmadığını anlattı.



Özel’in, “Mahkeme kararını tanımıyoruz.” açıklamasının talihsiz bir açıklama olduğunu belirten Bakan Tunç, yargı kararlarına uyulması gerektiğini vurgulayarak CHP Genel Başkanının tepkisinin haksız bir tepki olduğunu ifade etti.



Bu tarz açıklamaların yargı mensuplarına yönelik hakaret olduğunu anlatan Bakan Tunç, hak arama süreçlerinin sonuna kadar açık olduğunu hatırlattı.