  • USD: 33,00 - 33,06
  • EURO: 35,93 - 35,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ağrı'dan acı haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı

Ağrı Dağı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Yerel rehber Barzani Ceylan ve bir arkadaşı, Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cansız bedenlerini 4 bin 900 rakımda buldu.

Ekleme: 22.07.2024 - 08:30 Güncelleme: 22.07.2024 - 08:34 / Editör: Ozge Selin
Ağrı'dan acı haber! Cansız bedenlerine ulaşıldıTırmandıkları Ağrı Dağı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

YEREL REHBER VE BİR ARKADAŞI 2 KİŞİYİ BULMAK İÇİN GECE SAATLERİNE TIRMANIŞA GEÇTİ
Yerel rehber Barzani Ceylan ve bir arkadaşı, olumsuz hava koşulları nedeniyle dağın zirveye yakın bölgesinde kaybolan 2 kişiyi bulmak için gece saatlerinde zirveye doğru tırmanışa geçti.

Ağrı'dan acı haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı

CANSIZ BEDENLERİNİ 4 BİN 900 RAKIMDA BULUNDU
Ceylan, Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cansız bedenlerini 4 bin 900 rakımda buldu.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, cenazelerin bulundukları yerden alınması için çalışma başlattı.

Ağrı'dan acı haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı

20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan bir gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu.

Ağrı'dan acı haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı.