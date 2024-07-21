Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi
Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın Petrol arama sahasında petrol arama sahasında sondaj kulesinin devrildiği bildirildi. Enkaz altında kalan işçilerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Şırnak'ta Gabar Dağı petrol sahasında çalışma sırasında, sondaj kulesi bilinmeyen bir nedenle devrildi.
Enkaz altında kalan işçilerin olduğu duyuruldu.
Enkaz altında kalan işçilerin çıkarılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.
Gabar Dağı'nda petrol arama sondajı devrildi: 3 yaralı
Şırnak'ta Gabar Dağı'nda Şehit Aybüke Yalçın Petrol arama sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Gabar Dağı'nda TPAO'ya ait sondaj kulesi devrildi.
İlk belirlemelere göre 3 işçi göçük altında kaldı
Şehit Aybüke Yalçın petrol arama sahasında devrilen sondaj kulesinin altında ilk belirlemelere göre 3 işçi sondaj kulesi göçüğünün altında kaldı.
Ekipler çalışıyor
Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için olay yerine AFAD, itfaiye ekipleri, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Yetkililer bölgede
Şırnak Valisi Cevdet Atay ve TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin'in de olay yerine giderek çalışmaları denetlediği öğrenildi.