Tüm dünya alarmda! Küresel yazılım krizi kaos yarattı

Dünyada yazılım konusunda kırmızı alarm verildi. Dünya genelinde birçok havalimanında uçuşlar durdurulurken banka işlemleri kesintiye uğradı.Küresel teknoloji kesintisi Microsoft altyapısını kullanan tüm sağlayıcıları etkiledi. Microsoft'tan yanıt alamayan tüm sağlayıcılar birer birer çöktü. Dünya genelinde büyük bir kaos yaşanırken hava yolu sistemleri, bankacılık, sağlık sistemleri, borsa işlemleri ve medya yayıncılığı da durma noktasına geldi.ABD, İngiltere, İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan ve Japonya gibi birçok ülkede sorunlar yaşandığı bildiriliyor. Sydney ve Berlin havalimanlarında uçuşlar durduruldu.ABD'deki üç büyük havayolu şirketi United, Delta ve American Airlines uçuşlarını durdurdu.Londra borsasında işlemlerde sorunlar yaşandığı ve ülkenin önemli televizyonlarından Sky News da yayınlarında sıkıntılar olduğu bildirildi. İngiltere'nin en büyük demiryolu operatörünün geniş çaplı IT sorunları nedeniyle iptaller konusunda uyarılarda bulunuldu.Berlin Havalimanı da sorunlar yaşandığı duyurusunu yaptı. İspanya'da tüm havalimanlarında teknik sıkıntı yaşandığı bildirildi.İsrail Merkez Bankası, CrowdStrike sorununun bankaları etkilediğini açıkladı.Hint havayolu şirketi SpiceJet, online hizmetler, rezervasyon ve check-in dahil olmak üzere teknik sorunlar yaşadığını bildirdi. Hong Kong Havalimanı, havayollarının manuel check-in prosedürlerine geçtiğini açıkladı.Yaşanan büyük yazılım krizinin çözülmesinde hala yol alınamazken, dünya genelinde yeni savaş krizi baş gösterdi. Bunun bir siber saldırı olduğu yönündeki iddiaların yalanlanmasına rağmen milyonlar, düzeltilemeyen sorunun ' 3. Dünya Savaşı'nın ilk ayağı olduğu konusunda endişe yaşıyor.Tüm sistemlerin durmasının, küresel bir savaşa hazırlık olduğu iddiaları sosyal medyayı salladı.MICROSOFT'TAN AÇIKLAMA GELDİYazılım krizinin merkezindeki ABD'li teknoloji devi Microsoft'tan açıklama geldi. Şirket, hizmet kesintilerinin ardından 'hafifletici önlemler' aldığını açıkladı.Sosyal medya platformu X'te yayınlanan açıklamada, 'Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor' ifadelerini kullandı.Microsoft, sorunu çözmeye çalışırken bazı kullanıcıların Microsoft 365'e yalnızca salt okunur modda erişebildiği için erişimin sınırlı olduğunu aktardı. Açıklamada, 'Bu olayı en yüksek öncelik ve aciliyetle ele almaya devam ederken, bozulmuş durumda olan kalan Microsoft 365 uygulamaları için kalıcı etkiyi ele almaya devam ediyoruz' sözleri yer aldı.'ÇÖKMENİN FARKINDAYIZ'Bilgi teknoloji firması Crowdstrike ise, Microsoft'un Windows işletim sisteminde Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarından haberdar olduğunu belirten bir mesajı yayınladı. Mesajda şöyle denildi: 'Crowdstrike destek birimiyle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Crowdstrike, Windows'ta Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarının farkındadır.'