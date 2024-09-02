Bakan açıkladı! İhracatta bir rekor daha

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını Türkiye İhracatçılar Merkezi (TİM) ile birlikte düzenlenen bir toplantı ile paylaştı.Bolat, daha önce yaptığı açıklamalarda, dış ticarette ağustos ayından ümitli olduğunu dile getirmişti.Bakan Bolat, ağustos ihracat rakamlarını, "Ağustos ihracatımız 2023'ün aynı ayına göre yüzde 2,4 artış ile 22,1 milyar dolar olmuş ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir. Bu rakam geçen yılki rakamın 500 milyon dolar üzerindedir. Ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız ise bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artış ile 262 milyar dolar olmuştur. İthalat ağustosta yıllık yüzde 10,8 düşüşle 27 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı azalma devam ediyor. Dış ticaret açığı ağustosta yıllık yüzde 43,4 düşüşle 4,9 milyar dolar oldu." diyerek açıkladı.Bakan Bolat, sunumundaki sözlerine rekor müjdesi ile başlayarak şu ifadeleri kullandı:Ağustos ayında da ihracatınız 9. kez rekor kırdı. İthalatımızda ve cari açıkta güçlü bir azalış trendi devam ediyor. Bunun anlamı Türkiye için daha fazla ihracat, daha fazla döviz birikimidir. Makro ihtiyati istikrarı da güçlü bir katkı sunmuş bulunuyoruz.Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdü ve Türkiye ekonomisi üst üste 16 çeyrek büyümüş oldu. Böylece yılın ilk yarısında yıllık büyüme yüzde 3,8 oldu. Yıllıklandırılmış milli gelir ise ikinci çeyrek itibarıyla 1,2 trilyon doları aştı. Birinci çeyrekte ihracatın net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 1.6 puandı, ikinci çeyrekte yüzde 2,5’lik büyüme oranına net mal ve hizmet ihracatının katkısı 1.3 puan olduBakan Bolat'ın sunumundan dış ticaretle ilgili öne çıkanlar:Son 13 ayın 9 ayında ihracatımız aylık rekorlar kırdı. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık mal ihracatı da ağustos sonu itibarıyla 262 milyar dolara yükseldi. İnşallah bu rakamlardan ileriye gitmek için var gücümüzle çalışacağız. Geçen yıl toplam ihracatımız 253 milyar dolardı, 9 milyar dolar üstüne ilave etmiş olduk.İthalatta azalma trendi devam ediyor. Ağustos ayında 27 milyar dolara gerilemiştir. Tam yüzde 10,8’lik gerileme söz konusudur. Değer itibarıyla 3,3 milyar dolar azalmıştır. İthalatımız 30,3’ten 27 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığımızdaki azalma devam ediyor. Ağustos ayında yüzde 43.4 oranında dış ticaret açığımız azaldı. Yaklaşık 4.9 milyar dolar ile son 34 ayın en düşük ticaret açığı ağustosta gerçekleşti.Son 13 ayın 9’unda ihracat rekorları kırdık. Son 13 ayın 11’inde dış ticaret açığımız ay ay azaldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı olumlu bir seyir izledi. Yüzde 81,7’ye yükseldi. Geçen yıl ağustos ayında bu oran yüzde 71,2’ydi. Yani 10,5 puan yükseldi. Son 34 ayın en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranı da ağustos ayında gerçekleşmiş oldu.2024 yılı ocak ağustos arasında 8 ayda mal ihracatında yüzde 3.9 artış sağlandı. 171 milyar dolara yaklaştı. İlk 8 ayda mal ihracatımızdaki net artış 6.3 milyar dolar oldu.Bu yıl ilk 8 ayda dış ticaret açığımız yüzde 33,6 oranında azalarak 55 milyar dolara geriledi. 27,7 milyar dolar sadece 8 ayda dış ticaret açığımızı azaltmayı başardık. İhracatın ithalatı karşılama oranı ilk 8 ayda yüzde 75,7’ye yükseldi.2023’ün Ağustosu'ndaki yıllıkla 2024’ün Ağustos'u arasındaki yıllık değişime baktığınızda son 1 yılda mal ihracatımızda yüzde 3.5’lik artış var, 262 milyar dolara yükseldik. İthalatımızda yüzde 8,4 düşüş var 340,6 milyar dolara geriledik.İhracat geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 2,4 artış ile 22,1 milyar dolar oldu.İthalat geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 10,8 azalış ile 27 milyar dolar oldu.Dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 43,4 azalış ile 4,9 milyar dolar oldu. Bu rakam, son 34 ayın en düşük dış ticaret açığı oldu.Ağustos ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, 10,5 puan artış ile yüzde 81,7 oldu. Bu oran, son 34 ayın en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranı oldu.ihracat, 2024 yılı ilk 8 ayında yüzde 3,9 oranında artışla, 170,8 milyar dolara yükseldi. İthalat, 2024 yılı ilk 8 ayında yüzde 8,7 oranında azalışla, 225,7 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığı, 2024 yılı ilk 8 ayında yüzde 33,6 oranında azalışla 54,9 milyar dolara geriledi.ihracatın ithalatı karşılama oranı 2024 yılı ilk 8 ayı sonunda yüzde 75,7 oldu.Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat, yüzde 3,5 oranında artışla, 262 milyar dolara yükseldi. Son 12 aylık yıllıklandırılmış ithalat, yüzde 8,4 oranında azalışla, 340,6 milyar dolara geriledi.2024 yılı ağustos ayı itibari ile, son 12 ayda yıllıklandırılmış dış ticaret açığı yaklaşık 40 milyar dolar azalarak 78,6 milyar dolara geriledi.Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,9 oldu.