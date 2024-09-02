Sisi 12 yılık aranın ardından Türkiye'yi ziyaret edecek: Masada Gazze var

Türkiye ve Mısır arasında başlayan normalleşme süreci kapsamında, 12 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'yi ziyaret etmişti. Bu ziyaretin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Mısır ile normalleşme sürecinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Şubat 2024'te Kahire'ye tarihi bir ziyarette bulunmuş ve ilişkilerde yeni bir sayfa açılmıştı. Ağustos ayı başında Kahire'ye giderek Mısırlı mevkidaşı ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin Türkiye ziyareti ile ilgili hazırlıkları görüştü.



4 Eylül'de gerçekleşecek ziyaret kapsamında, Türkiye Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi cumhurbaşkanları başkanlığında ilk toplantısını yapacak.



Masada Gazze var



Görüşmede masada üç kritik başlık yer alacak. İki lider öncelikle Gazze'de ateşkese yönelik adımları ve insani yardım çalışmalarını görüşecek.



15 milyar dolarlık hedef



İki ülke arasında 10 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda iş birliğinin artırılması da gündemin önemli bir başlığı olacak.



Türk İHA ve SİHA'ları da gündemde olacak



Savunma alanındaki anlaşmalar arasında Türk İHA/SİHA'larının Mısır'a tedariği de yer alıyor. İki liderin ayrıca Doğu Akdeniz, Libya gibi bölgesel konuları da detaylı olarak ele alması bekleniyor.





