Togg'dan elektrikli araç sahiplerine müjde: Dev anlaşma imzalandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'e yapılıyor!

Elektrikli araç kullanıcılarının kabusu olan yolda şarjsız kalma derdine çözüm Togg'dan geldi. Togg kullanıcılarının yolda şarjsız kalma endişesini tamamen ortadan kaldırmak amacıyla, Türkiye genelinde 81 ilde kesintisiz şarj hizmeti sunan Trugo, hızlı şarj altyapısını güçlendirmek için önemli bir adım daha attı.EVbee ile iş birliği yapan Trugo, İstanbul, Ankara ve İzmir'e mobil şarj istasyonları kurarak sürücülere yeni bir kolaylık sunmayı planlıyor.Togg'un iştirakı Trugo'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk mobil ve hızlı şarj istasyonu filosunu geliştiren EVbee ile iş birliği yapıldığı duyuruldu. Bu kapsamda mobil şarj istasyonlarının 120 kW'lik çıkış gücüyle donatılacağı belirtildi.Öte yandan bu istasyonlar, ihtiyaç duyulan bölgelere 45 dakika içerisinde ulaşarak, her bir şarjda yaklaşık 100 km menzil sunacak 18 kWh'lık enerji sağlayacakElektrikli araç sahiplerine 'oh' dedirtecek gelişme ilk olarak 3 ilde hizmete açılacak. Trugo, EVbee ile gerçekleştirdiği bu yenilikçi hizmeti ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Önümüzdeki günlerde Trugo markasıyla hizmete girecek 6 mobil şarj istasyonunun daha devreye alınacağı ifade edildi. Şirket, bir yıl içerisinde en az 20 mobil şarj istasyonunu kullanıcıların hizmetine sunmayı planladığını da açıkladı.