AK Parti'de değişim süreci: MKYK toplanıyor

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından AK Parti'de değişim için start verilmişti.Bazı il başkanlarının görevden alınmasıyla başlayan süreçte büyük kongre için düğmeye basılıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda kongre sürecinin başlatılması kararı alınacak.Ardından olağan kongre takvimi işletilecek.Önce belde, sonra ilçe ve il ve son olarak da büyük kongre yapılacak.AK Parti'nin kongre sürecini ekim ayında başlatılması, Ramazan Bayramı'na kadar il kongrelerinin tamamlanması bekleniyor.2025 Mayıs ayında da büyük kongrenin yapılması planlanıyor.Öte yandan AK Parti'de kongrelerle ile birlikte kadrolar da yenilenecek.Gözlerin büyük kongreye çevrilmesinin ardından 110 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulunda nasıl bir değişim olacağı merak konusu. A takımı olarak değerlendirilen merkez yönetim kurulunda kimlerin yer alacağı da büyük kongrenin ardından netleşecek.Bilindiği üzere daha önce AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yorulan varsa kenara çekilsin. Heyecanını kaybedenler hizmete engel olmamalı." demişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şunları söylemişti:"Anlayışla özeleştirimizi samimiyetle yapıyor, nerede eksiğimiz varsa hiçbir komplekse kapılmadan üzerine cesaretle gidiyoruz. Önümüzdeki aylarda başlatacağımız Büyük Kongre sürecimizi sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalıdır."