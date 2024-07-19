Telefonunuzda varsa hemen silin! Banka hesaplarınıza kadar erişebiliyorlar…

Her geçen gün gelişen ve değişen teknolojiyle birlikte dolandırıcılık faaliyetleri de şaşırtıcı haller almaya başlıyor. Teknolojik yenilikleri kullanarak çeşitli yollar geliştiren dolandırıcılar hiç haberiniz yokken banka hesaplarınıza bile erişebiliyorlar.Hal böyleyken özellikle de gün içerisinde en çok haşır neşir olduğunuz teknolojik ürünler arasında bulunan telefonlarınızda bulunan uygulamalara da dikkat etmeniz gerekiyor.Son zamanlarda popülerlik kazanan bazı uygulamalar dolandırıcıların yeni yöntemleri arasında yer alıyormuş. Çoğunlukla reklamlar ve izleme yazılımları ile dolu olan söz konusu uygulamalar, cihaz performansını olumsuz etkilemesinin yanı sıra gizlilik endişelerine neden oluyorlarmış.Uzmanlar bu konu hakkında ise, söz konusu o uygulamaların cihazlardan hemen kaldırılması konusunda uyarıyor.Uzmanlardan akıllı telefonlarınıza indirdiğiniz uygulamalar hakkında uyarılar peş peşe geldi. Yapılan açıklamalarda ise, özellikle Android telefonlarda kullanılan 12 uygulama için 'sızma' uyarısı dikkat çekildi. Bu 12 uygulamanın telefon sahiplerinin kredi ve banka kartı bilgilerine erişecek şekilde tasaralandığı ortaya çıktı.HighSpeed CameraSmart Task ManagerFlashlight+K-DictionaryQuick NoteCurrency ConverterJoycodeEzDicaInstagram Profile DownloaderEz NotesA Calculator