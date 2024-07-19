Microsoft krizi dünyayı kilitledi! Bakan Uraloğlu'ndan ilk açıklama: Sistem ne zaman normale dönecek?

Dünya, Amerika merkezli teknoloji şirketi Microsoft'ta yaşanan arıza nedeniyle deyim yerindeyse kitlendi. Tüm dünyadaki havalimanı, banka, hastane ve TV kanallarında peş peşe kesintiler meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da dünyayı sarsan krizle ilgili açıklama yaptı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'daki Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığında, uluslararası kaynaklı yaşanan internet bağlantı sorunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu bu durumun siber kaynaklı olmadığını belirttiUraloğlu, "Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda yaşanan kesintiye dair yapılan incelemede yaşanan aksaklığın siber kaynaklı olmadığını tespit ettik. Söz konusu kesintinin crowdstrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaları takip ediyoruz. Bu anlamda bu zarara uğrayan ya da etkilenen sistemlerle ilgili olarak kurumlarla hemen irtibata geçtik.Bazı kurumlarımızda hemen müdahale ile birlikte buradaki aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Zannediyorum bir kaçsaat içerisinde sistem artık vatandaşı etkileyen durumdan çıkarılmış olur. Bunun tekrar etmemesi için gereken önlemleri arkadaşlarımızla planladık. İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz. İnşallah sistemi bir an önce işler hale getirerek bunu da ortadan kaldırmış olacağız. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum, bir siber saldırı söz konusu değildir" dedi.Öte yandan AHaber yayınına bağlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Microsoft krizini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "Dünya çapında etkilenen İngiltere, ABD, almanya ve bizim ülkemizin de olduğu bilgisayarlarda sistemlerde sıkıntılar olduğu bilgisini aldık. Bunların kullandığı CrowdStrike isimli siber güvenlik yazılımından kaynaklandığını tespit etti. Bir siner saldırı girişimi değil bu. Tamamen bir koruma yazılımından kaynaklanan bir eylem olduğunu tespit etti. Kamu ve özel sektörü etkilediğini teknik ettik. Havalimanı ve bankacılık, e-ticaret sisteminde sıkıntılar olduğunu tespit ettik. Gerekli tespitleri yaptık ilgili kurumlarla derhal irtibata geçerek bu süreci atlatmaları konusunda süreç devam ediyor. Bazı işlemleri yürütme imkanının olduğu kuruluşlar var. İşlemler manuel olarak yürütülmeye başlandı. Birkaç saatten fazla sürebilir ne kadar sistemin etkilendiği konusunda yakın takipteyiz. Günlük rutinimizi etkileyecektir elbette" dedi.Bakan Uraloğlu daha çok hava yollarında problem olduğunu, birkaç bankanın da bankacılık işlemlerinde sorun olduğunu açıkladı. "Bu global bir problem. Dolayısıyla bizim ülkemizde de çok normal yansımaları oldu. Bu yazılımların niye milli ve yerli olması gerektiği noktasında bir işaret fişeğidir" ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu, alınan tedbirlere de değinerek "Siber saldırı olmadığı için bizim bir tespitimiz olmadı. Ancak kurumların bu noktadaki talepleri üzerine siber saldırı tespitlerini yaptık. Onlara her türlü desteği vermeye başladık, süreci yakından takip ediyoruz" bilgisini verdi.