Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Bolu, Karabük, Ordu ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgârın, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı (Çatalca) çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.BURSA °C, 37°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluEDİRNE °C, 37°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 35°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çatalca çevreleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 36°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 33°CAz bulutluDENİZLİ °C, 40°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 34°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 34°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 34°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 36°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 30°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 31°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 33°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 36°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 31°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 30°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 36°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 33°CParçalı bulutluTRABZON °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 36°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 29°CParçalı bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 38°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açık