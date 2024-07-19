Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 19 Temmuz Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son rapora göre Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu ilçelerinde kuvvetli yağış etkili olacağı tahmin ediliyor. Raporda hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Bolu, Karabük, Ordu ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı (Çatalca) çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çatalca çevreleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 33°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık