CHP'nin hayvanseverlik algısı çöktü: Sokak hayvanları için tek bir barınak bile inşa etmediler!

Sokak hayvanları yasası olarak bilinen sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' önceki gün TBMM Başkanlığına sunuldu. CHP, sokaklardaki başıboş köpek sorununa son vermek için hazırlanan kanun teklifinin komisyon ve Genel Kurul görüşmelerini zorlaştırma kararı aldı. Genel Başkan Özgür Özel partisinin salı günü yapılan grup toplantısında yasaya karşı olduklarını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li ilçe belediye başkanları da yasaya karşı olduklarını açıkladı. SABAH'ın yaptığı araştırmada CHP'li yöneticilerin sahipsiz sokak hayvanları için tek bir yeni barınak dahi inşa etmediği görüldü.İBB'nin toplamda 7 bakımevi bulunurken bu bakımevi, 6 adet rehabiltasyon ve hayvan hastanelerinin tamamının AK Parti döneminde yapıldığı ortaya çıktı. İşte İBB'ye ait bakımevleri ve yapım yılları. Cebeci Hayvan Hastanesi ve Bakımevi, 2011'de, Orhanlı Sahipsiz Hayvan Bahçeli Yaşam Alanı 2012'de, Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı, 2015'te, Gümüşdere Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı, 2018'de, Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşan Alanı, 2018'de, Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi, 2020'de hizmete açıldı. Kemerburgaz'daki bu tesis de AK Parti döneminde yapıldı ancak açılışı yenileme yapılarak Ekrem İmamoğlu döneminde gerçekleşti. Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi ise 1924 yılında faaliyete alındı.Daha önce sokak köpeklerini Kocaeli'nin Gebze ilçesinde terk ederken suçüstü yakalanan İBB'nin 'kısırlaştırma' çalışmalarında da yetersiz kaldığı görüldü. Köpek popülasyonunu azaltmak için en basit ve güçlü yöntem olan kısırlaştırmada İBB'nin son 9 yıllık performansına göre çok geriye düştüğü belirlendi. 2021'de yaklaşık 13 bin köpeği kısırlaştırdığı grafiklere yansıdı. 2024 yılında ise şu ana kadar yaklaşık 3 bin köpeğe kısırlaştırma tedavisi uyguladığı görüldü.Ankara'da ise ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, 4 yıl önce doğrudan ihale usulü ile 21/B maddesine uygun şekilde ihalesinin yapıldığı ve inşaat çalışmalarına başladığı Çankaya'daki Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapımı 4 yıldır bitirilemedi. ABB, 2023 yılında sadece 7 bin 500 hayvanına kısırlaştırma tedavisi uyguladı. Bu düşük hedef nedeniyle sokak köpeği sayısı hızla arttı. 2024 yılı için belirlenen kısırlaştırma hedefi ise 7 bin 750 oldu.Edirne Belediyesi'nde de hayvan bakım evinde yaşanan trajik koşullar, hem hayvanseverlerin hem de vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Barınağa bırakılan köpek ve kediler gerekli hijyenik şartların sağlanmaması, düzenli beslenmenin sağlanmaması ve yetersiz personel nedeniyle acı çekiyor. Barınakta çalışan personel sayısının yetersiz olması, hayvanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında ciddi aksaklıklara yol açıyor. 22 Dost Eli Derneği Başkan Yardımcısı Ceren Tüzüner, eski ve yeni belediye başkanlarından bu eksikliklerin giderilmesi talebinde bulunduklarını ancak henüz barınakta iyileştirmeler yapılmadığını belirtti.Özgür Özel'in tutumu, akıllara Çanakkale Belediyesi Hayvan Barınağı'nda açlıktan birbirini yiyen köpekleri ve köpek ısırması sonucu hayatını kaybeden belediye personelini akla getirdi. Korkunç olay 2022 yılının Nisan ayında Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana gelmişti.Pitbull cinsi köpeklerin açlıktan birbirini yiyerek parçaladıkları anlar hayvansever Mehmet Keskin tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.Geçen yıl nisan ayında ise Çanakkale Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri'ne bağlı Hayvan Barınağı'nda 25 yıldır görev yapan Mustafa Topçu, olaydan 45 gün önce yaralı olarak barınağa getirilen pitbull cinsi bir köpek tarafından ısırıldı. Kuduz aşısını 4 doz tamamlayan Topçu, kolunda oluşan morluk nedeniyle gittiği hastanede enfeksiyona bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.