Bakan Bolat'tan kritik vize açıklaması! 'Ekonomi dengeler bütünüdür...'

Ticaret Bakanı Bolat gerçekleşen röportajda, Türkiye'de ihracatın ilk 6 ayda 2,4 milyar dolar arttığını ve Mayıs'ta dış ticaret açığının da 35 milyar dolar azalma kaydettiğini açıkladı. 'İhracatta Haziran'daki gerilemeyi kapatacağız, Temmuz ayı iyi gidiyor.' diyen Bolat, bu yıl ihracatta 267 milyar dolarlık hedef için yoğun bir çaba içinde olduklarını kaydetti. Bolat sözlerine şöyle devam etti:'Yıl sonunda cari işlemler açığı hedefimiz 20-25 milyar dolar arasında. Kuru sürekli artırarak, TL'yi devalüe ederek rekabetçi olmamız mümkün değil. Ekonomi bir dengeler bütünüdür, sadece bir kesimin taleplerini karşılayarak hareket edemeyiz.Çin ile 3 milyar dolar ihracatımız, 46 milyar dolar ithalatımız var. Şu anda Türkiye'de 50'den fazla anti-damping uygulamalarımız var. Aşırı talep, yetersiz arz, tedarik zincirlerinin kopması dünyada korkunç bir enflasyon getirdi. AB ile 211 milyar dolarlık dış ticaretimiz var, 105 milyar doları bizden onlara yapılan ihracat. AB ve ABD pazarı durgunken İslam ülkeleri ile ticaretimizi geliştirme konusunda iyi gidiyoruz. Bu yıl 50 milyar dolar Eximbank kredisi vermeyi hedefliyoruz. AB'ye yeşil mutabakatta uyum konusunda yol haritaları hazırlanıyor, kredi finansman paketleri hazır.'Türkiye'den yapılan vize başvurularına verilen ret konusuna da değinen Bolat şu ifadeleri kullandı:'Vize konusunda ikili bazda üye ülkeleri sıkıştırıyoruz, yeni mekanizmalar geliştirmelerini istedik. Vizede Türkiye'den başvurularda ret oranının yüzde 16 olduğu söylendi, en yüksek ret Almanya'da. Avrupa'nın vize uyguladığı firmalar aslında kendi firmaları, bunu dile getiriyoruz. Hizmetler sektörü ihracatına çok önem veriyoruz, burada 52,5 milyar dolarlık fazlamız var. 2028'e kadar Avrupa Birliği ülkeleri ile ticaretimizi yüzde 40 artırma hedefimiz var.Pandemiyle birlikte bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yüksek enflasyonist süreç başladı. Gıda fiyatlarına yönelik yoğun denetimlerimiz ve düzenlemelerimiz var. Fahiş fiyata ceza uygulamasında üst sınır 101 milyon liraya çıkarıldı. Rekabet Kurulu'nun ilk 6 ayda uyguladığı ceza 41,1 milyar liraya ulaştı. Yaptığımız düzenlemelerle stoklanan 600 bin araç ortaya çıktı. Son bir yılda temel gıdalarda çok yüksek artış yok. Bazı ürünlerin hasadıyla bir önceki hasadı arasındaki zamanda geçici fiyat yükselişleri oluyor. Enflasyonla mücadelede hazine ve maliye bakanlığı birinci sorumludur, biz destek veririz.'