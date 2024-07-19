ABD başkanlık seçimleri öncesi Zelenski'den Trump itirafı: İşimiz çok zor olacak

Yaklaşık 3 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı dünya siyasetindeki dengelerde önemli değişikliklere neden olmuştu. ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerini anketlere göre eski başkan Trump'ın kazanacağı öngörülüyor. Trump'ın bu hafta başkan yardımcısı adayı olarak açıkladığı Ohio Senatörü JD Vance, geçmişte kullandığı 'Ukrayna'da her ne yaşanıyorsa umurumda değil' ifadeleri büyük ses getirmişti. Trump'ın yeniden başkan olması, Ukrayna'nın kaderini değiştirebilir.Ukrayna, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen NATO zirvesinden üyelik konusunda olumlu bir gelişme elde edemese de üye ülkelerden bir kez daha yüklü miktarda destek sözü aldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Ukrayna'ya 3 milyar sterlin yardımda bulunma sözü verdi ve Ukrayna'nın yanında duracaklarını ifade etti. Starmer, dün düzenlenen 4. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde yaptığı konuşmada ise Ukrayna'nın enerji ihtiyaçlarını da destekleyeceklerinin altını çizerek 'Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacağız' ifadelerini kullandı.İngiltere ziyaretinde Kral Charles ile görüşen Zelenski bugün de kabine toplantısına katılacak. İngiliz bakanlara, ülkesindeki durum hakkında bilgi verecek olan Zelenski, böylece Bill Clinton'dan sonra kabineye bilgi verecek ilk yabancı lider olacak.Toplantı öncesi BBC'ye özel bir röportaj veren Volodimir Zelenski, Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimleri ile ilgili önemli itiraflarda bulundu.Zelenski röportajda ABD başkanlık seçimlerini anketlere göre önde götüren ve kazanması beklenen Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın yeniden başkan olarak seçilmesi halinde ülkesini bekleyen zorlu bir süreç olduğunu itiraf etti.'Trump'ın yeniden başkan olarak seçilmesi halinde Ukrayna – ABD ilişkilerinin zorlanacağını ve Trump'la çalışmanın zorlu bir iş olacağını biliyoruz' ifadelerini kullanan Zelenski 'Ama biz çalışkanız ve zorlu işlerin altından kalkarız' dedi.Trump'ın bu hafta başkan yardımcısı adayı olarak açıkladığı Ohio Senatörü JD Vance, geçmişte kullandığı ifadeler büyük ses getirmişti: Ukrayna'da her ne yaşanıyorsa umurumda değil.Trump, geçtiğimiz aylarda Fox News kanalında yaptığı konuşmada, kendisinin başkan olması halinde Rusya'nın Ukrayna'ya giremeyeceğini de ileri sürerek, 'Ukrayna'daki savaş asla olmazdı, İsrail'e yapılan son saldırı asla olmazdı' şeklinde konuşmuştu.Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar başkan olması durumunda, ABD Rusya'ya karşı daha ılımlı bir tutuma sahip olabilir. Bu nedenle ABD Başkanlık seçimlerinin Ukrayna'daki savaşta dengeleri değiştireceği öngörülüyor.