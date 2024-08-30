Android kullanıcılarına müjde! Google Play Store...

Android kullanıcıları için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Google Play Store'da uzun süredir eksikliği hissedilen bir özellik nihayet kullanıma sunuldu. Artık Android kullanıcıları birden fazla uygulama indirmek istediklerinde sıra beklemek zorunda kalmayacak.Nisan ayında Google, Play Store'un birden fazla yeni uygulamayı aynı anda indirme ve kurma özelliğini kullanıma sunmuştu. Bazı cihazlarda, aynı anda birden fazla uygulama güncellemesini de indirip kurabiliyordu, ancak şirket bu özelliği birkaç gün içinde geri çekmişti. Şimdi ise Google, Play Store'un birden fazla uygulama güncellemesini aynı anda indirme ve kurma yeteneğini tekrar devreye aldı.SamMobile'ın aktardığına göre, Samsung Galaxy S23 Ultra modelinde bu özellik test edildi ve çalıştı. Google Play Store aynı anda üç uygulamanın güncellemelerini indirdi ve yükledi.Google Play Store'un yeni özelliği, Google Play Services uygulamasını ya da telefonu güncellemeden kullanılabiliyor. Dolayısıyla birden fazla uygulama yüklemek özelliğini aktifleştirmek için bir şey yapmak gerekmiyor.Fakat Google, özelliği aşamalı olarak kullanıma sunduğundan henüz tüm cihazlara ulaşmamış olabilir. Birkaç gün içinde tüm Android kullanıcıları için erişilebilir olması bekleniyor.