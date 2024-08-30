Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Bugün 30 Ağustos zaferinin 102'inci yıl dönümü...Türk milletinin tarihindeki en önemli zaferleri arasında yer alan tarihi gün için yurt genelinde çeşitli kutlamalar yapılıyor.Büyük Zafer için ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.Devletin zirvesi ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Anıtkabir'i ziyaret için harekete geçti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı burada düzenlenen törene katıldı.Erdoğan ve beraberindeki isimler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.Erdoğan'ın, mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, İstiklal Marşı'nın ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.