İslam Memiş uyardı! Son 4 ay kaldı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son gelişmeleri değerlendirdi, yatırımcıları uyardı. Memiş, 'Dünya ülkelerinde sistematik olaylar kontrollü şekilde başlıyor. Herkes aynı hamleyi yapıyor. Sosyal medya kapatmaları, gözaltılar, yasaklar aynı anda sistematik oluyor. Kontrollü seviyeye getirmek istiyorlar. Devletler için bir risk aslında. Kamuoyunun baskısıyla serbest kaldı Telegram kurucusu. Bundan sonraki süreçlerde belirledikleri yasalarla biraz daha kontrol altında tutmaya çalışacaklarını tahmin ediyorum. Baş edemeyecekleri bir diğer faktör de yapay zeka olacak diye tahmin ediyorum. Bu yasakların, gözaltıların aynı anda olması, kontrollü sistemind devreye girdiğini gösteriyor. Bu tür haber akışları da kafalarda soru işaretlerine neden oluyor' dedi.Kripto paralarla ilgili değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, 'Merkez bankalarının faiz politikalarında bir normalleşme var. Normalleşmeyen sadece kripto para kaldı. Baskılanan Bitcoin var. Bu da çok uzun sürmez. 60 - 54 bin aralığında kademeli alım yapmak mantıklı. Alım fırsatlarını takip edip biriktirmek lazım' diye konuştu.İslam Memiş, şöyle devam etti: 'Altın düne göre pahalı, yarına göre ucuz. Orta ve uzun vadeli yükseliş trendi korunuyor. Ons altında yüzde 20, gümüşte yüzde 16 civarında getiri oldu. Bundan sonraki süreçlerde pozitif görünüm devam ediyor. 2516 dolarda ons altın. 2500 - 2530 dolar aralığında geziniyor. Burada koca bir soru işareti var. Aşağıda 2470 mi, yukarıda 2580 mi, bir şekilde kırılması gerekiyor. Düşüş yönlü beklentim hem gram altında hem ons altında devam ediyor. 2493'e kadar geriledi, tepki alımı geldi. Ben tekrar 2500 dolar altında 3 kademede alım yaparak bu işi bitirin diyorum. Bu beklentim var. 2490, 2480 ve 2470 bant aralıklarından al ve unut. 3000 dolar beklentim devam ediyor'Gram altın serbest piyasalarda 2800-2812 lirada. Burada onsu takip eden gram altın göreceğiz. 3000-3500 seviyesi beklentimi korumaktayım.