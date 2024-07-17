Trump suikastında gözler İran’da: Gizli telefon görüşmesi sızdı! İstihbarat direktöründen şoke eden detay…

Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı Donald Trump suikastı dünya gündemindeki yankısını sürdürüyor. Başkanlık yarışı için Pensilvanya'da düzenlediği mitingde suikasta uğrayan Trump, tam 125 metreden sağ kulağından vurulmuştu. Anlık bir baş hareketi sayesinde şans eseri hayatta kalan Trump'a saldıran 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks ise olay yerinde öldürülerek etkisiz hale getirilmişti.Günler sonra halkın karşısına çıkan Trump verdiği mesajlarla 'savaşmaya devam edeceğini' söylemişti. Olayın yankıları sürerken saatler önce yaşanan bir gelişme yeniden kırmızı alarmları devreye soktu. ABD'nin Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında polisin bir kişiyi vurarak öldürdüğü bildirildi. Şüpheli kişinin ölümü, Trump'a yönelik yeni saldırı girişimlerinin olabileceğini de gündeme getirdi.Öte yandan 13 Temmuz'da yaşanan suikastte gözler İran'a çevrildi. ABD'li yetkililerin, İran'ın, Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edindiği, bunun ardından ABD Gizli Servisinin son haftalarda Trump'ı korumaya yönelik ilave tedbirler aldığı iddia edildi.CNN'nin bazı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı özel haberinde, Trump'a suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un, İran'ın planıyla bağlantılı olduğuna dair bir bulgu olmadığı belirtildi.ABD Gizli Servisi ve Trump'ın seçim kampanyasından sorumlu yetkililerin, cumartesi günü meydana gelen suikast girişimi öncesinde 'İran tehdidi' hakkında bilgilendirildiği kaydedildi.ABD'li yetkililerin, İran'ın, eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edindiği, bunun ardından da ABD Gizli Servisinin son haftalarda Trump'ı korumaya yönelik ilave tedbir aldığı ileri sürüldü.ABD Gizli Servisinin, Trump'ın seçim kampanyasından sorumlu yetkilileri dış mekanlarda miting düzenlememe konusunda uyardığı aktarılan haberde, bunların genel anlamda yapılan uyarılar arasında yer aldığı kaydedildi. Güvenlik yetkililerinin, İran'dan olası bir tehdit konusunda bir süredir endişe duyduğu, son alınan istihbaratla Trump'a yönelik tehdit düzeyinin arttığı ifade edildi.Bu iddialara İran'dan yanıt gecikmedi. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD'li yetkililerin, İran'ın, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edinildiğine ilişkin iddialarının 'asılsız ve kötü niyetli' olduğunu bildirdi.İran'ın BM Daimi Temsilciliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran'a göre Trump'ın 'İranlı General Kasım Süleymani'nin suikast talimatını veren bir suçlu' olduğu belirtildi. Trump'ın mahkemelerce yargılanması ve cezalandırılması gerektiği kaydedilen açıklamada, 'İran, adaletin tecelli etmesi için yasal yolu tercih etmiştir.' ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, İran'ın, eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edinildiğine ilişkin iddiaların 'asılsız ve kötü niyetli olduğu' vurgulandı.Öte yandan ABD gündemine bomba gibi düşen bir başka gelişme ise Trump'ın sızdırılan telefon görüşmesi oldu. Trump'ın geçen yıl başkanlık yarışına bağımsız devam edeceğini açıklayan Robert F. Kennedy Jr. ile yaptığı telefon görüşmesi internete sızdırıldı.Sosyal medyada yayılan kayıtlarda, Trump'ın görüşme sırasında kendine gerçekleştirilen saldırıyı anlattığı ve aşıları eleştirdiği duyuldu. Sızdırılan telefon görüşmesinde Crooks'un AR-15 yarı otomatik tüfeğine atıfta bulunan Trump'ın rakibine 'Oldukça büyük bir silah değil mi?' diye sorduğu ve başarısız suikast girişiminde kulağını sıyıran kurşunu sivrisinekle kıyasladığı da yer aldı.'Kendimi dev gibi hissettim, dünyanın en büyük sivrisineği gibiydi' diyen Trump, ayrıca aşı karşıtlığı ile tanınan Kennedy Jr.'a bebeklere büyük aşı kokteylleri verildiğini ve bunun radikal değişikliklere neden olduğunu iddia ederek 'Sana katılıyorum dostum. Tüm bu sistemde bir sorun var' ifadelerini de kullandı.Kennedy Jr., görüşmenin sızmasının ardından yaptığı açıklamada 'Trump aradığı sırada bir çekimdeydim. Kameramandan kaydı derhal durdurmasını istemeliydim. Bunun paylaşılmasından dolayı utanç duyuyorum. Trump'tan özür diledim' ifadelerini kullandı.ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan şüphelinin ateş açtığı binanın güvenliğini sağlamakla yerel polis memurlarının görevlendirildiğini ve saldırgan çatıdayken polislerin binanın içinde bulunduğunu söyledi. Cheatle, başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin ABC News'a verdiği demeçte, 'Bu kabul edilemez ve bir daha yaşanmaması gereken bir şey.' ifadesini kullandı.Yerel güvenlik güçlerinin, saldırganın ateş açtığı binanın güvenliğini sağlamakla görevlendirildiğini belirten Cheatle, saldırgan çatıdayken polisin binanın içinde bulunduğunu doğruladı. Cheatle, 'O binada yerel polis yetkilileri vardı. Bölgede binanın dış çevresinden sorumlu polis bulunuyordu.' dedi.Silahlı saldırganın ateş açmadan önce çevrede bulunanlarca görüldüğü ve potansiyel şüpheli olarak tanımlandığı yönündeki yorumlara yanıt veren Cheatle, saldırganın görülmesi ile ateş açması arasında 'çok kısa bir süre' geçtiğini kaydetti.Cheatle, 'Henüz bütün ayrıntılara sahip değilim ama çok kısa bir süreydi. O kişiyi aramak, bulmak, kimliğini tespit etmek ve nihayetinde etkisiz hale getirmek çok kısa bir süre içinde gerçekleşti.' diye konuştu.