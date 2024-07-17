57 ilde 'Narkoçelik' operasyonu: 396 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede yeni bir başarının altını çizdi.Emniyet güçleri ve jandarmanın ortak çabaları sayesinde yürütülen son operasyon başarıyla sonuçlandı.Bu koordineli çalışma, suçla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Satışını Yapanlara yönelik 57 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-27” operasyonlarında;1 Ton 700 Kg Uyuşturucu Madde ve1 Milyon 181 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildiHalkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecekEmniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince;990 ekip,2 bin 475 personel,8 hava aracı ve34 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Adana, Antalya, Tokat, Samsun, Şanlıurfa, Malatya, Sakarya, Bursa, Kahramanmaraş, Denizli, Muğla, Kocaeli, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Batman, Kayseri, Elazığ, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Mersin, Kütahya, Balıkesir, Bayburt, Erzincan, Isparta, Kırklareli, Mardin, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Manisa, Afyonkarahisar, Düzce, Karabük, Şırnak, Sinop, Uşak, Yalova, Zonguldak, Aydın, Adıyaman, Aksaray, Bilecik, Bitlis, Çorum, Karaman, Kilis, Muş ve Van olmak üzere 57 ilde "NARKOÇELİK-27” operasyonları düzenlendi.Bazı İllerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;- 314 kg sıvı ve kristal metamfetamin,- 84 kg esrar,- 8 kg kokain,- 12,5 kg kimyasal madde ve- 98 Bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.21 Sokak Satıcısı yakalandı.- Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;- 28 kg skunk ele geçirildi.- 15,5 kg esrar ve- 400 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.5 Sokak Satıcısı yakalandı.- Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;- 361 kg skunk,- 70 bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.44 Zehir Taciri yakalandı.- Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;- 145 kg skunk,- 80,5 esrar,- 2 kg bonzai ve- 140 bin 105 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.5 Zehir Taciri yakalandı.- Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;- 116 kg skunk ele geçirildi.1 Zehir Taciri yakalandı.- Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;- 109,5 kg skunk,- 17,5 kg toz esrar ele geçirildi.5 Sokak Satıcısı yakalandı.- Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;- 62,5 kg eroin,- 26,5 kg metamfetamin,- 145 bin 390 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.5 Sokak Satıcısı yakalandı.- Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;- 34,5 kg metamfetamin ele geçirildi.1 Zehir Taciri yakalandı.- Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;- 19 kg 350 gr skunk ele geçirildi.3 Zehir Taciri yakalandı.- Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;- 19 kg skunk ele geçirildi.1 Zehir Taciri yakalandı.- Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;- 10 kg eroin ele geçirildi.1 Zehir Taciri yakalandı.- Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;- 5,5 kg bonzai ve- 1.183 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.12 Sokak Satıcısı yakalandı.- Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;- 195 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.4 Zehir Taciri yakalandıOperasyonları gerçekleştiren Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle