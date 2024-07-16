ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'dan tercih yapacak öğrencilere tavsiyeler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 8-9 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları açıklandı, cevap kağıtları ve aday cevaplar erişime açıldı.ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 23 Temmuz'a kadar adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımda olacak.Adayların tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.Öte yandan kılavuza göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'dan öğrencilere tavsiyelerÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacağını duyurdu.Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Kıymetli adaylar, 2024-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor.Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun.Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını diliyorum.