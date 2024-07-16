iPhone kullanıcılarının yüzünü güldürecek gelişme: Artık geri gelecek

Dünya'nın en çok tercih edilen cihazlarını bünyesinde barındıran Apple, iPhone telefonları için yeni özelliğini duyurdu. Yeni gelen özellikle kullanıcılar artık yanlışlıkla sildikleri fotoğrafları tekrardan yükeleyebilecekler.

Apple bünyesinde yer alan iPhone telefonları için artık yeni güncelleme geliyor. İOS 18, 10 Haziran günü düzenlenen Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2024'te tanıtımı yapıldı. Şirket İOS 18 güncellemesini tanıtmasının ardından Geliştirici Beta ve yakım zamanda herkese açık beta sürümümün kullanıma sunulması ile birlikte güncellemenin yeni özellikleri keşfetmesine yol açtı.Yeni özellikle birlikte kullanıcılar artık yanlışlıkla silinen ve sonsuza dek kaybolduğunu düşündükleri verileri kurtarabilecek. Fotoğraflar'daki 'Kurtarılan' albümü olduğu ve Son Silinenler sekmesinin yanında yer alabilecek.Klasörün 30 gün boyunca silinen fotoğrafları tutan sekmeden daha farklı olacağı, İphone'nin yanı sıra iPad, Mac, iPadOS18 ve macOs Sequoia içinde aynı güncellemelerin yapılacağı bildirildi.