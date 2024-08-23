Toplam 105 taşınmaz! Mansur Yavaş'tan satılık şehir: Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara'nın muhtelif yerlerinde bulunan toplam 105 adet taşınmaz satışa çıkarılıyor.CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankara'yı parsel parsel satmaya devam ediyor. Bugüne kadar 25 Milyar TL'nin üzerinde taşınmaz satışı yapan Mansur Yavaş, son seçimlerde ABB meclisinde üye çoğunluğunu alınca satışlara daha da hız verdi.Ankara'daki taşınmazların satışı yetmezmiş gibi geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bulunan ABB mülklerini de satan Yavaş, son olarak toplam 105 adet taşınmazın satışı için ABB meclisinden yetki aldı. Taşınmazların satışlarına AK Partili üyeler red oyu versede karar CHP'li üyelerin oy çokluğuyla kabul edildi.ABB Ağustos ayı meclis toplantısının 5. oturumunda gündeme gelen meddelerde mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketi olan ASKİ'ye ait olan Ankara'nın muhtelif yerlerinden toplam 105 adet taşınmazın satışı için oylama yapıldı.Halihazırda 25 Milyar TL'lik taşınmaz satışı yapmış ve üzerine 32 Milyar TL'lik borçlanma yetkisi olan ABB yönetiminin bu isteği AK Partili üyeler tarafından reddedilse de CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.''ANKARANIN DEĞERLERİ PARSEL PARSEL SATILIYOR''Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın Yavaş yönetimini mirasyedi olarak nitelendirdi. Yalçın;''Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından bugüne kadar onlarca taşınmaz satışı gerçekleşti. Güncel değerle yaklaşık 25 Milyar TL'lik bir ek kaynak sağlandı. Tabii bunlar yetmezmiş gibi her ay bunlara bir yenisi ekleniyor. Ankara'nın değerleri parsel parsel satılıyor. Bir tane dahi taşınmaz üretmeden, bir tane dahi yeni arsa üretmeden geçmiş dönemden kalan, geçmişin mirası satılıyor. Tam bir mirasyedi oldu Yavaş yönetimi. Geçmişin mirasını yemekten başka yaptıkları bir iş yok.''Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya olan 5.7 Milyar TL borcu ile Türkiye birincisi olduğunu belirten Yalçın, satılan onca taşınmaza rağmen Yavaş yönetimin Ankara'ya hizmet noktasında sınıfta kaldığını belirtti.''Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na sigorta prim borcu var. 5.7 Milyar TL güncel değerle 7 Milyar TL'yi aştığının tespitini yaptık. Yine aynı şekilde vergi dairesine borçlar var. Borç ödenmiyor. Ankara'da herhangi bir şekilde bir hizmet yapılmıyor. Hizmet yok, eser yok, borçlar ödenmiyor. Bir taraftan da yüzlerce taşınmaz, maalesef Ankara'nın değerleri parsel parsel satılıyor. Takdir milletimizindir. Takdir kamuoyunundur''6 YILDA SADECE 166 KONUT ÜRETEBİLEN YAVAŞ'IN SATIŞ BAHANESİ KENTSEL DÖNÜŞÜMMansur Yavaş'ın taşınmaz satışlarında kullandığı gerekçeler eylemleriyle çelişiyor. Alınan son kararda Çankaya Dikmen Mahallesi'nde bulunan taşınmazların satış nedeni olarak kentsel dönüşüm projelerine yaratılacak finansman olarak gösterilmiş. Ancak Yavaş görevde olduğu yaklaşık 6 yılda sadece 166 adet kentsel dönüşüm konutu üretebilmiş. Satılan onca taşınmaza rağmen kentsel dönüşüm projelerinde hiçbir ilerleme kaydedilmemesi akıllara soru işaretleri getiriyor. İşte alınan kararda geçen o ifadeler;''Mülkiyeti Belediyemize ait Çankaya İlçesi Dikmen Mahallesi 29247/1, 29248/1, 29253/2, 29258/1, 29276/1, 29259/1 ve 29260/1 ada/parsellerde bulunan Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi içerisinde kalan taşınmazların, Belediyemiz Kentsel Dönüşüm Projeleri ile diğer yatırım rojelerine kaynak sağlaması amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15 inci maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde kat karşılığı, sınırlı ayni hak tesis edilmesi, trampa edilmesi veya satılarak değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.''SPOR TESİSİ ÜRETMİYORLAR AMA SPOR TESİSİ ALANI SATIYORLARSatılan 105 adet taşınmaz için bazıları ise dikkat çekici. ABB iştiraki ASKİ mülkiyetinde olan Pursaklar ilçesi sınırları içinde 98189/1 parselde bulunan taşınmazın imar durumu ''Spor Alanı'' olarak belirtilmiş. Görevde olduğu 6 yılda Ankara halkına spor tesisi noktasında hiçbir şey vermeyen Mansur Yavaş'ın söz konusu arazide spor alanı inşa edip vatandaşlara hizmet vermek yerine bu alanı satması ABB'nin içinde bulunduğu durumu gözler önüne seriyor.