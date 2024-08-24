Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten 'istifa etti' iddialarına yalanlama: Resmi açıklama yetmedi bir de buradan yazayım

Son dönemde sosyal medyada dolaşıma sokulan manipülatif haberlerin son hedefi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu. Yeniçağ gazetesi, Erol Mütercimler ve son olarak da Demokrat Parti vekili Cemal Enginyurt'un gündeme getirdiği 'Mehmet Şimşek istifa etti' spekülasyonlarına noktayı, Bakan Şimşek kendisi koydu.X hesabından paylaşım yapan Şimşek, 'istifa etti' iddialarını yalanladı.'Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım!'başlığıyla açıklama yapan Bakan Şimşek,'İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir.'dedi.Bakan Şimşek'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:'Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım!İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir.- Ekonomi yönetimi bir ekip ruhuyla çalışıyor. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz.- Ekonomik istikrar ve reform programımız başarıyla işliyor ve hedeflediğimiz sonuçları almaya başladık.- Cari açık daraldı, Merkez Bankası'nın rezervleri iyileşti, KKM'den çıkış hızla devam ediyor, EYT ve depremin bütçe üzerindeki etkilerini giderecek tedbirleri alarak bütçe dengesini iyileştiriyoruz ve en önemlisi fiyat istikrarı hedefine doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş başladı.- Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz.- Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin refahını kalıcı olarak artırmak tek hedefimizdir. Milletimize hizmet dışında başka hiçbir amacımız ve misyonumuz yoktur.- Görevimizin sorumluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor.- Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz.Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz.Lütfen aldanmayın!'İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevinden istifa etmek istediği yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıklamıştı.DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,'Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi' iddiası doğru değildir. Bakan Şimşek'in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz'denilmişti.