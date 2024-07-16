CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 10 ilçedeki taşınmazlarıyla ilgili karar: Tek tek satışa çıkardı!

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, seçim öncesi sayısız vaat ortaya attı. Ücretsiz olacak dediği pek çok uygulamayı hayata geçiremeyen hatta zam üstüne zam yapan CHP'li yönetim, bir skandala imza attı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'İstanbul'u rant kapısı haline getirmeyeceğiz' sözleri lafta kaldı... İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Temmuz ayı 2'nci bileşimi Saraçhane'de bulunan belediye binasındaki meclis binasında gerçekleşti. Meclis 2'nci Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleşen meclis oturumunda, İBB yönetiminin satışını istediği bazı ilçelerdeki taşınmazlar karara bağlandı.Ele alınan gündem maddelerinde Tuzla, Fatih, Kartal, Pendik, Eyüpsultan, Ataşehir, Kağıthane, Eyüpsultan, Bağcılar ve Bayrampaşa ilçelerinde yer alan çeşitli büyüklükteki taşınmazların satışına onay verildi. Bahçelievler, Kartal, Sarıyer ve Eyüpsultan ilçelerindeki bazı parsellerin imar barışına göre satışı da Meclis'ten geçti.Meclis'te, Büyükçekmece'de yürütülen Kordonboyu Sahil Düzenleme Projesi otopark alanı da karara bağlandı. Hukuk-Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu ortak raporuna göre, mülkiyeti İBB'de olan alanın, otopark ihtiyacının karşılanması için Büyükçekmece Belediyesine 5 yıl süre ile tahsis edilmesi talep edildi. Tahsis kararı Cumhur İttifakı bileşenleri AK Parti, MHP ve BBP'nin ret oylarına karşın oy çokluğuyla geçti.