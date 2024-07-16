Başkasının POS ve IBAN'ını kullananlara ceza

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler hazırlanan 53 maddelik kanun teklifiyle ilgili açıklamada bulundu.En düşük emekli aylığından, yurt dışı harcına kadar birçok konuda bilgi veren Güler kayıt dışı ticaretle ilgili de önemli bilgiler verdi.Güler başkasının POS ve IBAN'ını kullananlara verilen cezaların artırılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:Serbest meslek kazancı ve ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin hasılatları tespit edilecek. yüzde 20'nin üzerinde uyumsuzluk tespit edilmesi halinde izaha davet edilecekler.Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında cezaların etkinliğinde artırıma gidiyoruz.Başkasına ait POS cihazını, IBAN'ını kullananlara cezaları artırıyoruz.