Sahilde büyük tehlike! Taşların altından bakın ne çıktı

Antalya'nın gözbebeği Konyaaltı Sahili, yazın kalabalıklaşan ziyaretçileriyle birlikte maalesef çöp sorunuyla da boğuşuyor.Sıcak havalarda denize girmek için sahile akın eden yerli ve yabancı misafirler, geride izmaritler, kuru yemiş kabukları, midye kabukları ve plastik şişeler gibi çeşitli atıklar bırakıyor.Görünüşte söndürüldükten sonra çakıl taşları arasına gizlenen izmaritler, sadece estetik bir sorun yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda çevre ve insan sağlığı için de ciddi tehlikeler oluşturuyor.Sahildeki bu kirlilik, doğal yaşamı ve deniz canlılarını da olumsuz etkiliyor.Antalya'nın incisi Konyaaltı Sahili, yaz mevsiminde sıcakların etkisiyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor; ancak bu güzel sahil maalesef ciddi bir çevre sorunuyla karşı karşıya.Sahile gelen yerli ve yabancı misafirlerin geride bıraktığı sigara izmaritleri, güneş ışınlarının etkisiyle parçalanarak mikroplastiklere dönüşüyor.Bu mikroplastikler, yağmur, fırtına ve dalgalarla birlikte denize taşınarak deniz canlıları için büyük tehlike oluşturuyor.Söndürülmüş izmaritler içinde bulundurdukları kimyasalları denize yayarak deniz kirliliğine yol açıyor ve bu durum hem deniz canlılarını hem de insan sağlığını tehdit ediyor.Yapılan incelemelerde, sahilde metrekare başına 100 ila 150 arasında izmarit tespit edilmiş, bu da Konyaaltı Sahili'nin ne kadar büyük bir kirlilik sorunuyla karşı karşıya olduğunu gözler önüne seriyor.