CHP'li belediyenin ihmali can alıyordu! İzmir'de yürüyen merdiven faciası

İzmir Metrosu’nun Üçyol istasyonundan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada bir anda ters yönde hareket etti. Olayda dengesini kaybederek düşen 9 kişi yaralandı.

İzmir Metrosunda arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 9 kişi yaralandı.Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.Merdivenin kayması sonucu dengesini kaybederek düşen 9 kişi hafif şekilde yaralandı.Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.